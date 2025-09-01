晴時多雲

娛樂 最新消息

李洙赫遭中國主辦壓榨！見面會14小時不放人：沒簽完不准走

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國「江南太子」李洙赫8月底在中國杭州舉行粉絲見面會，沒想到卻傳出他遭到壓榨長達14小時，衣服全濕換了一套又一套，最後簽到凌晨步出會場時，已是步履蹣跚，實在有夠可怕。

李洙赫到中國杭州舉行見面會，熱到整件襯衫都濕了。（翻攝自微博）李洙赫到中國杭州舉行見面會，熱到整件襯衫都濕了。（翻攝自微博）

近期外國明星前往中國舉行簽售會、粉絲見面會狀況頻傳，上一次泰星Orm連續工作8小時淚崩，除了心疼粉絲想必也是委屈。這次的受害者是韓星李洙赫，網路上中國粉絲抱怨連連，指控主辦單位超賣見面會門票、活動環節沒有工作人員引導，場館裡面甚至沒有冷氣，讓李洙赫的衣服都濕透了，只好下台換裝；海報數量不夠，主辦推李洙赫出來向粉絲道歉。之後又有中國網友爆料，李洙赫竟遭威脅「沒簽完不准離開中國」，活動結束後還在簽，最後竟一路簽到凌晨，也沒有時間讓李洙赫休息吃飯，就這樣工作14小時無間斷。

中國網友爆料李洙赫遭威脅沒簽名不能走。（翻攝自微博）中國網友爆料李洙赫遭威脅沒簽名不能走。（翻攝自微博）

中國粉絲感動李洙赫在這樣的情況下，仍盡力與粉絲互動，且看到粉絲也是點頭、鞠躬，從頭到尾都沒有擺臉色。倒是主辦單位的行為，讓粉絲怒火中燒，要求他們出面道歉，「李洙赫第一次見面會在杭州，結果搞得很不愉快」、「倒閉吧」、「給李洙赫跟粉絲道歉」、「真是不把人當人啊」、「待遇不如小網紅啊」、「帥哥你好慘」。

點圖放大header
點圖放大body

