晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

給福利不手軟！RIIZE舞台換裝秀肌肉 粉絲尖叫破表

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團RIIZE上週末唱進林口體育館，是他們首次以大型正式演唱會形式登台，吸引數千名BRIIZE（粉絲名）到場支持；開場以《Ember to Solar》、《Siren》，搭配6位成員強烈舞步，瞬間點燃全場氣氛。

RIIZE成員中文撩粉語全場瘋喊。（D-SHOW提供）RIIZE成員中文撩粉語全場瘋喊。（D-SHOW提供）

舞台上的刀群舞讓粉絲尖叫聲不斷，成員們用中文向粉絲打招呼：「大家好，我們是RIIZE！」、「今天一起開心玩吧！」、「好久不見，想你們了！」，誠意十足的問候讓台北BRIIZE感動不已。

小插曲是，在連續4首勁歌熱舞後，成員們直呼「好熱！」，直接率性在舞台上換裝，背心造型大方秀出結實手臂，讓全場粉絲尖叫聲不斷，福利給好給滿。

聊到在台開唱的心情時，SUNGCHAN說：「繼去年FANCON之後，能在更大的場地和大家見面，真的覺得很幸福。」SHOTARO則興奮喊：「現在氣氛超棒的！要一起盡情玩到最後喔！」EUNSEOK也坦言雖然有些緊張，但仍迫不及待想和大家共度這一夜。

WONBIN則笑說：「比起去年的FANCON，今天的氣氛更加熱烈，大家想看性感、可愛還是帥氣的舞台呢？」現場尖叫聲直接成為最佳回應。SOHEE更呼喊：「期待大家滿滿的能量！」

RIIZE首次以大型演唱會唱進林口體育館。（D-SHOW提供）RIIZE首次以大型演唱會唱進林口體育館。（D-SHOW提供）

RIIZE這趟來台，成員紛紛被美食收服，SHOTARO透露自己在行程中吃到的牛奶甜甜圈很好吃，不忘推薦粉絲試試看。WONBIN則難忘芒果冰，直呼：「真的真的很好吃，可以說是我這輩子到目前為止吃過最好吃的芒果冰！」

來到台灣，RIIZE用中文準備各式「甜言蜜語」撩粉，像是SUNGCHAN與SOHEE合體喊「我的寶貝，我們回來了！」，SHOTARO和EUNCEOK則說道「晚安，要夢到我喔！」WONBIN與ANTON更幽默的大喊「八月是夏天，夏天是BRIIZE，BRIIZE是我的老婆！」，全場尖叫聲幾乎震翻場館。

演唱會中段舞曲接連不斷，《Talk Saxy》、《Impossible》、《Love 119》、《One Kiss》等超過25首歌曲，最終以安可曲《One Kiss》、《Inside My Love》畫下完美句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中