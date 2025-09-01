給福利不手軟！RIIZE舞台換裝秀肌肉 粉絲尖叫破表

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團RIIZE上週末唱進林口體育館，是他們首次以大型正式演唱會形式登台，吸引數千名BRIIZE（粉絲名）到場支持；開場以《Ember to Solar》、《Siren》，搭配6位成員強烈舞步，瞬間點燃全場氣氛。

舞台上的刀群舞讓粉絲尖叫聲不斷，成員們用中文向粉絲打招呼：「大家好，我們是RIIZE！」、「今天一起開心玩吧！」、「好久不見，想你們了！」，誠意十足的問候讓台北BRIIZE感動不已。

小插曲是，在連續4首勁歌熱舞後，成員們直呼「好熱！」，直接率性在舞台上換裝，背心造型大方秀出結實手臂，讓全場粉絲尖叫聲不斷，福利給好給滿。

聊到在台開唱的心情時，SUNGCHAN說：「繼去年FANCON之後，能在更大的場地和大家見面，真的覺得很幸福。」SHOTARO則興奮喊：「現在氣氛超棒的！要一起盡情玩到最後喔！」EUNSEOK也坦言雖然有些緊張，但仍迫不及待想和大家共度這一夜。

WONBIN則笑說：「比起去年的FANCON，今天的氣氛更加熱烈，大家想看性感、可愛還是帥氣的舞台呢？」現場尖叫聲直接成為最佳回應。SOHEE更呼喊：「期待大家滿滿的能量！」

RIIZE這趟來台，成員紛紛被美食收服，SHOTARO透露自己在行程中吃到的牛奶甜甜圈很好吃，不忘推薦粉絲試試看。WONBIN則難忘芒果冰，直呼：「真的真的很好吃，可以說是我這輩子到目前為止吃過最好吃的芒果冰！」

來到台灣，RIIZE用中文準備各式「甜言蜜語」撩粉，像是SUNGCHAN與SOHEE合體喊「我的寶貝，我們回來了！」，SHOTARO和EUNCEOK則說道「晚安，要夢到我喔！」WONBIN與ANTON更幽默的大喊「八月是夏天，夏天是BRIIZE，BRIIZE是我的老婆！」，全場尖叫聲幾乎震翻場館。

演唱會中段舞曲接連不斷，《Talk Saxy》、《Impossible》、《Love 119》、《One Kiss》等超過25首歌曲，最終以安可曲《One Kiss》、《Inside My Love》畫下完美句點。

