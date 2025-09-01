嬰兒營養品出包！代言人趙小僑回應：責無旁貸會追到底

〔記者李紹綾／台北報導〕知名YouTuber「蒼藍鴿」攜手網紅藥師，推出給零歲以上的幼兒吃的維生素D3保健品，自去年8月開始，陸續有家長反映，營養劑滴管有問題，廠商大規模召回產品，讓不少家長相當火大，藝人趙小僑為產品代言人，她和經紀人這2天進行相關了解，今（1日）回應：「身為兒童系列代言人的我責無旁貸，在此也向大家承諾，我將會持續幫大家監督並追蹤後續處理進度。」

趙小僑。（記者陳奕全攝）

趙小僑在臉書表示，這幾天她和經紀人一直在和品牌方溝通及了解狀況，所有標記她的留言和私訊都有看到，她說自己和女兒典典及家人都有使用該產品，「所以我完全能理解你們的心情，也和你們有相同的不安及疑慮，在這個事件的處理上也一定會和你們站在同一陣線上」。

請繼續往下閱讀...

趙小僑指出，今年5月收到品牌通知，產品出現滴管橡膠帽頭斷裂及異常的問題，「我當然非常擔心，所以第一時間我就要求品牌出示所有相關檢測證明，並要求品牌必須及時處理所有消費者退換貨和退款，除公告之外也要求他們一定要主動聯繫消費者」，她也說：「謝謝大家的關心，也請你們放心，我一直都在。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法