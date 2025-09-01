晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嬰兒營養品出包！代言人趙小僑回應：責無旁貸會追到底

〔記者李紹綾／台北報導〕知名YouTuber「蒼藍鴿」攜手網紅藥師，推出給零歲以上的幼兒吃的維生素D3保健品，自去年8月開始，陸續有家長反映，營養劑滴管有問題，廠商大規模召回產品，讓不少家長相當火大，藝人趙小僑為產品代言人，她和經紀人這2天進行相關了解，今（1日）回應：「身為兒童系列代言人的我責無旁貸，在此也向大家承諾，我將會持續幫大家監督並追蹤後續處理進度。」

趙小僑。（記者陳奕全攝）趙小僑。（記者陳奕全攝）

趙小僑在臉書表示，這幾天她和經紀人一直在和品牌方溝通及了解狀況，所有標記她的留言和私訊都有看到，她說自己和女兒典典及家人都有使用該產品，「所以我完全能理解你們的心情，也和你們有相同的不安及疑慮，在這個事件的處理上也一定會和你們站在同一陣線上」。

趙小僑指出，今年5月收到品牌通知，產品出現滴管橡膠帽頭斷裂及異常的問題，「我當然非常擔心，所以第一時間我就要求品牌出示所有相關檢測證明，並要求品牌必須及時處理所有消費者退換貨和退款，除公告之外也要求他們一定要主動聯繫消費者」，她也說：「謝謝大家的關心，也請你們放心，我一直都在。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中