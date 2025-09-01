晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

代言「兒童保健品」爆雷 趙小僑體會焦慮：典典也有用

劉亮佐（左起）、女兒典典、劉子銓、趙小僑一家人生活相當幸福。（翻攝自FB）劉亮佐（左起）、女兒典典、劉子銓、趙小僑一家人生活相當幸福。（翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人趙小僑今（1）日在社群發聲，針對近期爆雷的兒童保健品爭議公開說明。她坦言，因家中長輩及年僅3歲的女兒典典平時也有使用這款產品，因此完全能體會消費者的焦慮，並表示「身為代言人，我責無旁貸」。

趙小僑為代言的「兒童保健品」發聲。（翻攝自IG）趙小僑為代言的「兒童保健品」發聲。（翻攝自IG）

她回憶今年五月接獲廠商通知時，心裡相當震驚，第一時間除了要求品牌提出完整檢測數據，也叮囑必須立即和消費者溝通，並妥善安排退換貨及退款管道。趙小僑也承諾，自己會持續監督並關注後續的改善進度，希望能給所有家長一個交代。

劉亮佐（左起）、趙小僑與女兒典典當時一起出席藥師健生活兒童保健品代言記者會。（記者陳奕全攝）劉亮佐（左起）、趙小僑與女兒典典當時一起出席藥師健生活兒童保健品代言記者會。（記者陳奕全攝）

然而，為避免民眾疑慮持續擴大，品牌方宣布，凡自2024年1月1日起購買的相關產品，都能依退換貨機制無條件辦理。這起事件持續發酵，家長關注焦點也集中在後續處理是否能真正讓消費者安心。

至於該品牌與代言醫師蒼藍鴿吳其穎，也陸續發表聲明，強調產品檢驗皆符合國家標準，包裝材質合法、安全，並未檢出重金屬，塑化劑數值也遠低於主管機關公告基準。

在 Instagram 查看這則貼文

趙小僑（@chao_hsiao_chiao）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中