代言「兒童保健品」爆雷 趙小僑體會焦慮：典典也有用

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人趙小僑今（1）日在社群發聲，針對近期爆雷的兒童保健品爭議公開說明。她坦言，因家中長輩及年僅3歲的女兒典典平時也有使用這款產品，因此完全能體會消費者的焦慮，並表示「身為代言人，我責無旁貸」。

她回憶今年五月接獲廠商通知時，心裡相當震驚，第一時間除了要求品牌提出完整檢測數據，也叮囑必須立即和消費者溝通，並妥善安排退換貨及退款管道。趙小僑也承諾，自己會持續監督並關注後續的改善進度，希望能給所有家長一個交代。

然而，為避免民眾疑慮持續擴大，品牌方宣布，凡自2024年1月1日起購買的相關產品，都能依退換貨機制無條件辦理。這起事件持續發酵，家長關注焦點也集中在後續處理是否能真正讓消費者安心。

至於該品牌與代言醫師「蒼藍鴿」吳其穎，也陸續發表聲明，強調產品檢驗皆符合國家標準，包裝材質合法、安全，並未檢出重金屬，塑化劑數值也遠低於主管機關公告基準。

