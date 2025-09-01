都是AI惹的禍？威爾史密斯演唱會被抓包有假觀眾

威爾史密斯自7月展開個人巡迴演唱會。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲知名美國演員威爾史密斯（Will Smith）上個月中旬公開一段巡迴演唱會影片，片中演唱歌曲《You Can Make It》時，底下有一票歌迷為他喝采。

不料威爾史密斯公開影片被踢爆藉AI生成假觀眾，台下歌迷出現異常，「粉絲」不僅有數量過多手指，還有幾乎長相一樣面孔，更有扭的臉部表情及模糊肢體，有影迷怒斥「明明那麼有錢，卻用AI欺騙粉絲」、「令人毛骨悚然」，更有人表示「觀感很不好」。

請繼續往下閱讀...

上個月30日，威爾史密斯再分享演唱會現場影片，曝光影片中，他在舞台上邊跑炒熱氣氛並要歌迷嗨起來，結果鏡頭往台下拍攝，觀眾的頭幾乎變成貓咪，影迷在底下留言虧「這是否證實當時人群是AI」，引發熱議。

外電報導，威爾史密斯自7月展開個人巡迴演唱會，上個月13日他曝光演唱會現場片段表示：「最喜歡部分就是能近距離見到你們，感謝你們願意來看我。」如今看來相當諷刺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法