晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

都是AI惹的禍？威爾史密斯演唱會被抓包有假觀眾

威爾史密斯自7月展開個人巡迴演唱會。（翻攝自IG）威爾史密斯自7月展開個人巡迴演唱會。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲知名美國演員威爾史密斯（Will Smith）上個月中旬公開一段巡迴演唱會影片，片中演唱歌曲《You Can Make It》時，底下有一票歌迷為他喝采。

不料威爾史密斯公開影片被踢爆藉AI生成假觀眾，台下歌迷出現異常，「粉絲」不僅有數量過多手指，還有幾乎長相一樣面孔，更有扭的臉部表情及模糊肢體，有影迷怒斥「明明那麼有錢，卻用AI欺騙粉絲」、「令人毛骨悚然」，更有人表示「觀感很不好」。

上個月30日，威爾史密斯再分享演唱會現場影片，曝光影片中，他在舞台上邊跑炒熱氣氛並要歌迷嗨起來，結果鏡頭往台下拍攝，觀眾的頭幾乎變成貓咪，影迷在底下留言虧「這是否證實當時人群是AI」，引發熱議。

外電報導，威爾史密斯自7月展開個人巡迴演唱會，上個月13日他曝光演唱會現場片段表示：「最喜歡部分就是能近距離見到你們，感謝你們願意來看我。」如今看來相當諷刺。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中