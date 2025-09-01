晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳文茜黑色素腫瘤突擴散至腦 幽默分享光子治療心境惹心疼

陳文茜罹患黑色素癌第四期，目前正持續治療中。（組合照，翻攝自FB）陳文茜罹患黑色素癌第四期，目前正持續治療中。（組合照，翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人陳文茜近期與黑色素癌持續奮戰，病情在今年四月傳來新挑戰，腫瘤繼肺臟、肝臟與骨頭後，已經擴散至腦部。但她並未因此失去樂觀態度，仍選擇透過社群平台，將與病魔搏鬥的心境真實地分享給關心她的粉絲。

在接受光子治療前，醫師依照流程，向她解釋與傳統放療、質子治療的差異。她笑問醫師：「我會不會變更笨？」得到的回答則是「不會」。陳文茜也將這段對話寫下，讓人看見她面對病情時，依舊保持樂觀與堅強。

陳文茜會在FB上發文更新治療近況。（翻攝自FB）陳文茜會在FB上發文更新治療近況。（翻攝自FB）

回憶治療過程，她表示在動手術的前一週，必須製作專屬的「光子面具」她形容自己當時像在等待一個新玩具般期待甚至將治療機器比擬為「結合Space-X與角鬥士風格的藝術品」。雖然面對的是沉重的腫瘤治療，她仍用幽默的語氣，把艱難時刻化為另類的生活體驗，同時也讓許多忠實粉絲感到心疼

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中