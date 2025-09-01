陳文茜黑色素腫瘤突擴散至腦 幽默分享光子治療心境惹心疼

陳文茜罹患黑色素癌第四期，目前正持續治療中。（組合照，翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人陳文茜近期與黑色素癌持續奮戰，病情在今年四月傳來新挑戰，腫瘤繼肺臟、肝臟與骨頭後，已經擴散至腦部。但她並未因此失去樂觀態度，仍選擇透過社群平台，將與病魔搏鬥的心境真實地分享給關心她的粉絲。

在接受光子治療前，醫師依照流程，向她解釋與傳統放療、質子治療的差異。她笑問醫師：「我會不會變更笨？」得到的回答則是「不會」。陳文茜也將這段對話寫下，讓人看見她面對病情時，依舊保持樂觀與堅強。

請繼續往下閱讀...

陳文茜會在FB上發文更新治療近況。（翻攝自FB）

回憶治療過程，她表示在動手術的前一週，必須製作專屬的「光子面具」，她形容自己當時像在等待一個新玩具般期待，甚至將治療機器比擬為「結合Space-X與角鬥士風格的藝術品」。雖然面對的是沉重的腫瘤治療，她仍用幽默的語氣，把艱難時刻化為另類的生活體驗，同時也讓許多忠實粉絲感到心疼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法