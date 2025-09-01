晴時多雲

娛樂 最新消息

童顏女神產後激瘦17KG 靠神隊友「甜蜜瘦身法」曝光

李佳穎產後激瘦17公斤。（嬰兒與母親雜誌提供）李佳穎產後激瘦17公斤。（嬰兒與母親雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」李佳穎2023年與羊肉爐老闆「阿力」楊子力結婚，隔年底產子當媽。她近來擔任雜誌《嬰兒與母親》9月號封面人物，表示計畫性備孕許久，但真正進入育兒生活後，才明白「心理準備好期待這個累，但還是會累。」她能承受體力上的辛苦，最煎熬的反而是 睡眠時間被打亂、必須配合寶寶作息。

李佳穎產後激瘦17公斤。（嬰兒與母親雜誌提供）

李佳穎分享，兒子又又喝母奶相當順利，但仍歷經石頭奶、奶量不足等階段，還曾請泌乳師到府協助。幸好寶寶好吃好睡，四個月大後改喝配方奶也相當順利，甚至月中回家後就能睡過夜。身為演員的她，因拍戲無法正常作息，笑說：「又又吃好睡好的固定規律，讓我的作息因為他變得規律又穩定，這是我想要的生活狀態。」她也能創造一套時間管理法，「有了寶寶後，反而我的時間比較好安排。」她強調，雖然當媽媽後每天都睡不飽，卻感到充實又滿足。

談及老公「阿力」，李佳穎大讚是神隊友，「他是花很多時間陪小孩的爸爸」，在李佳穎的心中，先生總是把時間留給家裡，個性單純、充滿責任感，永遠守護著母子的一切。她認為阿力是滿有分寸的另一半，「他知道我今天會需要幫忙，就不會安排自己的事情」，夫妻倆會共用行事曆，互相支援。只要她有工作，老公就一整天專心顧小孩，還主動分擔「抱與揹」的重活，她笑說：「畢竟寶寶滿九個月大時，體重快十公斤，抱久還是會累。」

李佳穎產後激瘦17公斤。（嬰兒與母親雜誌提供）

最甜蜜的是，阿力接手了全家三餐。李佳穎笑說：「遇到他之後，廚房就不是我要去的地方了！」雖然她也會做飯，但喜愛下廚的阿力，和她建立起無形的默契：「我負責又又的副食品，先生煮飯給我吃。」她負責寶寶的副食品，老公則變化各式料理，還常下廚煮義大利麵，讓她在忙碌育兒中，也能吃飽吃好，「他不只是準備餐點而已，擔心菜色太單調也常做變化，會烹調各式各樣的義大利麵。」兩人用最簡單真實的關心和互動，維持婚姻中的戀愛感，在「大情人」老公的照顧與「小情人」兒子的陪伴下，幸福的李佳穎，在產後僅三、四個月，她就成功瘦身 17公斤，回到懷孕前的47公斤，重拾女神狀態。

