娛樂 最新消息

潘瑋柏同框最美空姐老婆 楊丞琳開刀缺席多了兩位台灣名媛

潘瑋柏老婆分享泳裝照被讚漂亮。（翻攝自IG）潘瑋柏老婆分享泳裝照被讚漂亮。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕潘瑋柏和小他13歲的最美空姐老婆「Luna」宣云婚姻生活甜蜜，前兩天Luna在社群分享多張性感泳裝照，被網友大讚漂亮，而昨（31日）晚潘瑋柏開唱，不少好友都來捧場，像是一起拍過《不良笑花》的陳妍希，不過另一位好友楊丞琳則因前陣子動了一場「不小的手術」，目前仍在休養復原中，只好缺席潘瑋柏演唱會。

潘瑋柏（後排左起）和老婆同框，林牧潔（前排左起）、廖曉喬、陳妍希也去捧場演唱會。（翻攝自IG）潘瑋柏（後排左起）和老婆同框，林牧潔（前排左起）、廖曉喬、陳妍希也去捧場演唱會。（翻攝自IG）

昨晚潘瑋柏在上海舉辦「狂愛2.0巡演」，除了陳妍希去捧場，台灣名媛林牧潔和廖曉喬也去看演出，3人還和潘瑋柏夫婦一起拍照留念。漂亮的Luna依偎在潘瑋柏身邊，網友大讚她很漂亮。

陳妍希近期看了不少演唱會，包括孫燕姿、李榮浩、五月天，每次看完都有滿滿感動，這次是好友潘瑋柏的演唱會，更是不能錯過，只可惜另一好友楊丞琳術後休養中，無法一起去欣賞演出。

點圖放大header
點圖放大body

