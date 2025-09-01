李佳穎挺過流產風險 抱到寶寶哭了：希望你快樂長大

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」李佳穎2023年與羊肉爐老闆「阿力」楊子力結婚，隔年底產子當媽。她近來擔任雜誌《嬰兒與母親》9月號封面人物，談起備孕與育兒歷程，忍不住落淚。

李佳穎備孕9次才成功，現在只求兒子「又又」健康。（嬰兒與母親雜誌提供）

李佳穎坦言，成為媽媽的路走得十分艱辛，過程中歷經9次取卵、2次植入，懷孕初期又遭遇2次出血、臥床安胎2個月，一路走來相當不容易。被請求說一句話給兒子時，她簡單卻動容地說：「媽媽希望你健康快樂長大！」講到一半就忍不住哭了。

回憶兒子「又又」出生時，李佳穎用一句「媽媽有你，初戀了」迎接孩子到來。第一次見到兒子，她又驚又喜，直呼世界上怎麼會有這麼可愛的寶寶，滿心只想對他說：「媽媽很愛你。」

懷孕過程並不順利。李佳穎透露，在16、17週時嚴重出血，醫師甚至告訴她：「胎兒不一定留得住，一切聽天命。」因此即便寶寶順利出生，她也始終忐忑不安，擔心著新生兒篩檢會不會有問題，直到孩子7、8個月大、疫苗打完、睡眠趨於穩定，才終於安下心。她強調：「育兒初期都在摸索。」

