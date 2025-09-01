晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李佳穎挺過流產風險 抱到寶寶哭了：希望你快樂長大

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」李佳穎2023年與羊肉爐老闆「阿力」楊子力結婚，隔年底產子當媽。她近來擔任雜誌《嬰兒與母親》9月號封面人物，談起備孕與育兒歷程，忍不住落淚。

李佳穎備孕9次才成功，現在只求兒子「又又」健康。（嬰兒與母親雜誌提供）李佳穎備孕9次才成功，現在只求兒子「又又」健康。（嬰兒與母親雜誌提供）

李佳穎坦言，成為媽媽的路走得十分艱辛，過程中歷經9次取卵、2次植入，懷孕初期又遭遇2次出血、臥床安胎2個月，一路走來相當不容易。被請求說一句話給兒子時，她簡單卻動容地說：「媽媽希望你健康快樂長大！」講到一半就忍不住哭了。

李佳穎備孕9次才成功，現在只求兒子「又又」健康。（嬰兒與母親雜誌提供）李佳穎備孕9次才成功，現在只求兒子「又又」健康。（嬰兒與母親雜誌提供）

回憶兒子「又又」出生時，李佳穎用一句「媽媽有你，初戀了」迎接孩子到來。第一次見到兒子，她又驚又喜，直呼世界上怎麼會有這麼可愛的寶寶，滿心只想對他說：「媽媽很愛你。」

懷孕過程並不順利。李佳穎透露，在16、17週時嚴重出血，醫師甚至告訴她：「胎兒不一定留得住，一切聽天命。」因此即便寶寶順利出生，她也始終忐忑不安，擔心著新生兒篩檢會不會有問題，直到孩子7、8個月大、疫苗打完、睡眠趨於穩定，才終於安下心。她強調：「育兒初期都在摸索。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中