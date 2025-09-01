晴時多雲

娛樂 音樂

「準三寶爸」郭富城又爆好消息！雙倍感動相約高雄見

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天王郭富城的老婆懷了第三胎，他也滿心喜悅準備成為「三寶爸」，除了家庭生活有好消息，他在工作上也傳出好消息！

郭富城高雄演唱會宣布再加唱一場。（爵士娛樂、iMe TW提供）郭富城高雄演唱會宣布再加唱一場。（爵士娛樂、iMe TW提供）

原本郭富城11月8日將首度在高雄巨蛋舉辦「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，1萬門票上週末開賣後秒殺，搶不到票的歌迷頻頻敲碗加場，主辦單位快速做出決定，今宣布郭富城11月9日將再加開一場，他開心表示：「謝謝台灣的粉絲一直的支持和熱愛，這次相隔30年再回到高雄為大家表演，自己也很感動，加上門票瞬間售罄，就是雙倍的感動！我和團隊已經全力籌備所有演出細節，特別增設延伸舞台，和大家近距離開心互動！高雄見！」

郭富城期待去高雄能吃到在地美食。（爵士娛樂、iMe TW提供）郭富城期待去高雄能吃到在地美食。（爵士娛樂、iMe TW提供）

去年完成台北小巨蛋演出後，郭富城非常期待再回到台灣，他表示：「相隔30年再回到高雄，最想去的地方是高雄巨蛋，可以為大家再表演！最想念的是粉絲的掌聲，還有想再品嚐一下高雄的道地小吃。」加場門票將在9月6日上午11點在拓元售票系統開賣。

