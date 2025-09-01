晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

林俊傑要出席AAA！CORTIS「16歲爆紅鮮肉」來台

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025 Asia Artist Awards（AAA）將於12月6、7日，首度在高雄世運主場館舉行，規模與星光指數全面升級，今天（1日）主辦單位宣布邀請林俊傑助陣，還有今年才出道的熱騰騰新男團「CORTIS」，屆時將是星光熠熠。

AAA新出席陣容，竟然有林俊傑。（翻攝自X）AAA新出席陣容，竟然有林俊傑。（翻攝自X）

AAA近期幾乎天天都更新演出名單，今天新增林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。林俊傑也是現階段出席AAA的首位華語歌手。至於CORTIS是出道不到2個禮拜的超新星，他們是「BTS」防彈少年團、「TXT」TOMORROW X TOGETHER的直屬師弟團，成員James（趙雨凡）說著一口流利中文，因為他在台灣長大，隊內的16歲成員KEONHO（安乾鎬）近期則因帥到爆表的「結尾精靈」畫面，受封「新臉蛋天才」、「車銀優接班人」，讓許多女粉絲都笑說：「簡直是犯罪啊！」

CORTIS 8月才出道，AAA很可能是他們首次來台，成員KEONHO（前）因帥氣外表被封新臉蛋天才。（翻攝自X）CORTIS 8月才出道，AAA很可能是他們首次來台，成員KEONHO（前）因帥氣外表被封新臉蛋天才。（翻攝自X）

AAA及ACON門票將分別於9月6日、13日正式開賣，請粉絲持續關注AAA官方帳號與合作平台，以免錯過最新資訊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中