林俊傑要出席AAA！CORTIS「16歲爆紅鮮肉」來台

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025 Asia Artist Awards（AAA）將於12月6、7日，首度在高雄世運主場館舉行，規模與星光指數全面升級，今天（1日）主辦單位宣布邀請林俊傑助陣，還有今年才出道的熱騰騰新男團「CORTIS」，屆時將是星光熠熠。

AAA新出席陣容，竟然有林俊傑。（翻攝自X）

AAA近期幾乎天天都更新演出名單，今天新增林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。林俊傑也是現階段出席AAA的首位華語歌手。至於CORTIS是出道不到2個禮拜的超新星，他們是「BTS」防彈少年團、「TXT」TOMORROW X TOGETHER的直屬師弟團，成員James（趙雨凡）說著一口流利中文，因為他在台灣長大，隊內的16歲成員KEONHO（安乾鎬）近期則因帥到爆表的「結尾精靈」畫面，受封「新臉蛋天才」、「車銀優接班人」，讓許多女粉絲都笑說：「簡直是犯罪啊！」

請繼續往下閱讀...

CORTIS 8月才出道，AAA很可能是他們首次來台，成員KEONHO（前）因帥氣外表被封新臉蛋天才。（翻攝自X）

AAA及ACON門票將分別於9月6日、13日正式開賣，請粉絲持續關注AAA官方帳號與合作平台，以免錯過最新資訊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法