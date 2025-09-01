《暴君的廚師》「酒醉之吻」震撼全場 收視爆衝雙位數創新高

李彩玟（左）在《暴君的廚師》一步步對潤娥心動。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》第4集結尾進度大躍進，潤娥透過大醬湯贏得廚藝大賽，因此保住一命，卻讓「暴君的後宮」姜漢娜怒火中燒，「君王」李彩玟同樣心事重重，趁著酒醉之下，出其不意吻上她，畫面狂冒粉紅泡泡，刺激該集收視爆衝至11%，創開播新高。

以下有雷：

姜漢娜因看不慣君王對潤娥興致勃勃，設局陷害她，沒想到計謀未得逞，還讓潤娥在宮中地位扶搖直上，讓觀眾看得拍手叫好。

另一方面，君王李彩玟一邊追查母親的死因，突然變得暴躁異常，潤娥作為「待令熟手」，奉命端上御膳，準備了「大醬義大利麵」，由於朝鮮時代並不曉得「義大利麵」叫「Pasta」，在潤娥「口語教學」下顯得十分爆笑。

潤娥解釋，之所以端上這道麵，「是我小時候心情不好時，父親總會做給我吃的料理，今日殿下心事重重，我也度過了漫長的一天，所以決定用父親的記憶完成這道菜。」

李彩玟聽完反問「那母親呢？」潤娥坦言「母親在很小的時候就去世了，但現在父親應該還在苦苦尋找我」，李彩玟聽了暖心表示想幫忙傳遞消息，最後得知是透過《望雲錄》穿越，還被提醒要防範身邊親近之人。

李彩玟（右）在《暴君的廚師》第4集結尾就和潤娥展開「酒醉之吻」。（翻攝自tvN）

夜晚，李彩玟借酒澆愁，又將潤娥拉到身旁躺下，含淚低語表示：「就這樣靜靜待一會兒吧。」沒想到突如其來的「酒醉之吻」讓入戲觀眾全瞪大眼嚇了一跳。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

https://youtu.be/kI3OiGWmMnI?si=dqh20h810p2GH-6q

