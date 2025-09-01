晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《暴君的廚師》「酒醉之吻」震撼全場 收視爆衝雙位數創新高

李彩玟（左）在《暴君的廚師》一步步對潤娥心動。（Netflix提供）李彩玟（左）在《暴君的廚師》一步步對潤娥心動。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》第4集結尾進度大躍進，潤娥透過大醬湯贏得廚藝大賽，因此保住一命，卻讓「暴君的後宮」姜漢娜怒火中燒，「君王」李彩玟同樣心事重重，趁著酒醉之下，出其不意吻上她，畫面狂冒粉紅泡泡，刺激該集收視爆衝至11%，創開播新高。

以下有雷：

姜漢娜因看不慣君王對潤娥興致勃勃，設局陷害她，沒想到計謀未得逞，還讓潤娥在宮中地位扶搖直上，讓觀眾看得拍手叫好。

另一方面，君王李彩玟一邊追查母親的死因，突然變得暴躁異常，潤娥作為「待令熟手」，奉命端上御膳，準備了「大醬義大利麵」，由於朝鮮時代並不曉得「義大利麵」叫「Pasta」，在潤娥「口語教學」下顯得十分爆笑。

潤娥解釋，之所以端上這道麵，「是我小時候心情不好時，父親總會做給我吃的料理，今日殿下心事重重，我也度過了漫長的一天，所以決定用父親的記憶完成這道菜。」

李彩玟聽完反問「那母親呢？」潤娥坦言「母親在很小的時候就去世了，但現在父親應該還在苦苦尋找我」，李彩玟聽了暖心表示想幫忙傳遞消息，最後得知是透過《望雲錄》穿越，還被提醒要防範身邊親近之人。

李彩玟（右）在《暴君的廚師》第4集結尾就和潤娥展開「酒醉之吻」。（翻攝自tvN）李彩玟（右）在《暴君的廚師》第4集結尾就和潤娥展開「酒醉之吻」。（翻攝自tvN）

夜晚，李彩玟借酒澆愁，又將潤娥拉到身旁躺下，含淚低語表示：「就這樣靜靜待一會兒吧。」沒想到突如其來的「酒醉之吻」讓入戲觀眾全瞪大眼嚇了一跳。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

https://youtu.be/kI3OiGWmMnI?si=dqh20h810p2GH-6q

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中