娛樂 最新消息

（專訪）告五人首當製作人「皮繃很緊」 一起朝心中方向前進

〔記者陳慧玲／專訪〕告五人近期推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，在排行榜上有不錯成績，另外「黑夜狂奔」Live house小巡演也是一票難求，雲安談到，這次告五人首次當製作人，自覺背負重責大任，到了混音階段更是「皮繃很緊」。

告五人。（記者胡舜翔攝）告五人。（記者胡舜翔攝）

談起當製作人，以及遠赴英國倫敦錄音，雲安說：「過程中真的好累，等待混音期間還要不斷修正，修到最想要的樣子，光是混音就等非常久，花了4個月時間，皮繃很緊，專輯完成已經快到6月，7月推出，時間抓很緊，最後壓線完成。」順利完成專輯，犬青說：「我們要相互鼓勵，覺得我們三人好棒，要懂得稱讚自己。」雲安也說：「一起朝著心中的方向前進。」

告五人「黑夜狂奔」巡演從家鄉宜蘭起跑，團員談到：「如果可以鼓勵到國高中生，意義非常大，有更多動力做音樂，有榮譽感，希望每次演出都有宜蘭之約。」雲安也難忘某次簽唱有個小弟弟說：「從5歲聽你們的歌曲聽到9歲了。」雲安說：「活動可以全家一起來，成為一家人的回憶，我們做的音樂也更有意義」，犬青也覺得，做音樂的回饋能量這麼大，很感動。

告五人。（記者胡舜翔攝）告五人。（記者胡舜翔攝）

哲謙、雲安、犬青都很喜歡宜蘭的生活，也樂在通勤工作，雲安說：「我喜歡回家在附近散步，帶貓狗出去曬太陽。」哲謙也常會拿家中母雞生的蛋，還有種的秋葵給兩位夥伴，雲安笑說：「最新鮮的產地直送。」

雲安除了幫告五人自己寫歌，也幫過蘇慧倫等其他歌手寫歌，創作量大，雲安說：「如果一張專輯設定好10首歌，我會給出20首（挑選），沒有一首是拿來湊組的。」交出的每首歌，都是雲安的用心創作。他也透露要經常創作，不能浪費時間，「巡演兩年，怕沒時間寫歌，每天看報導，吸收各種 資訊，激發靈感，不然如何超越前輩，壓力滿大。」他覺得巡演也能看到不同風景，成為寫歌養分。忙完台灣演出，告五人10月也將飛往日本大阪和東京開唱。

