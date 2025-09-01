50年經典仍創佳績！《大白鯊》重映仍咬勁十足狠甩新片

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕北美票房上週末（8月29至31日）進入夏末淡季，沒想到一部50年前的經典大片，竟擊退兩部上映新片拿下票房亞軍！由史蒂芬史匹柏執導的《大白鯊》50週年重映，於3200家戲院開出810萬美金（約台幣2.47億元）的票房佳績，加上週一連假4天預估達980萬美金（約台幣2.99億元），證明即使過了50年仍「咬勁十足」。

《大白鯊》定義了暑期大片，50週年重映仍創下佳績。（翻攝自IMDB）

《大白鯊》在影史上被認為開創了「暑期大片」的概念，不僅讓片商看到學生放假檔期的潛力，也掀起逃避現實式冒險片帶來的周邊商品商機。此次重映，也創下2020年代第3高的重映週末票房，光是近年最強調大銀幕體驗的IMAX也貢獻了220萬美金（約台幣6729萬元），佔比21%。

請繼續往下閱讀...

電影當年於北美上映首週獲得700萬美金（約台幣2.14億元）票房（未計通膨），僅用兩個週就收回了製作成本，上映78天後更打破了《教父》創下的北美電影票房最高紀錄，到了1977年，《大白鯊》更成為影史首部全球破4億美金的電影，曾經也是全球最賣座電影，現在問世50年後仍創佳績，也證明好電影依舊能吸引不同世代的影迷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法