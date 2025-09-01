晴時多雲

娛樂 最新消息

艾瑪史東剃光頭「世上最容易」 《暴蜂尼亞》再合作鬼才導演獲讚怪異又顛覆

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《可憐的東西》鬼才導演尤格藍西莫執導，並四度合作影后艾瑪史東主演新片《暴蜂尼亞》，上週隨著電影於威尼斯影展首映曝光全新預告。電影延續導演怪誕風格，艾瑪飾演一位強勢的執行長，被指控是外星人，因此遭到兩名深信陰謀論的年輕人綁架。電影首映後獲得不少好評，被盛讚「既怪異又具顛覆性。」

導演尤格藍西莫（左起）、艾瑪史東、艾丹戴爾比斯、傑西普萊蒙一同出席《暴蜂尼亞》威尼斯影展首映。（美聯社）導演尤格藍西莫（左起）、艾瑪史東、艾丹戴爾比斯、傑西普萊蒙一同出席《暴蜂尼亞》威尼斯影展首映。（美聯社）

《暴蜂尼亞》改編自2003年韓國導演張俊煥 2003 年執導的電影《拯救綠色星球》，由HBO 影集《繼承之戰》、電影《五星饗魘》編劇威爾崔西執筆劇本，並由《宿怨》鬼才導演亞瑞阿斯特擔任製片，主要演員還包括坎城影帝傑西普萊蒙、艾丹戴爾比斯、史塔洛斯霍奇亞斯、艾莉西亞席維史東等人。

《好萊塢報導者》首席影評人大衛魯尼對於演員表現相當激賞：「史東與普萊蒙狀態絕佳，明顯契合導演獨特的風格，並在過招中激發彼此的表演能量。新演員戴爾比斯則帶來一種悲情卻可愛的笨拙感，他這個單純善良的角色，正好被捲入兩人角色間激烈的智力角力。」

導演尤格藍西莫於威尼斯受訪時表示，自己認為這部電影並非那麼天馬行空，「片中的反烏托邦元素其實並不算虛構，很多都反映了真實世界。」他說從未拿過如此完整、準備好被拍成電影的劇本，「我覺得它既好笑又娛樂性十足，但同時極具震撼力，會迫使你深入思考。」更說3年前收到劇本就覺得非常貼近當下，「如今更顯相關。」

艾瑪史東在新片《暴蜂尼亞》剃光頭。（UIP提供）艾瑪史東在新片《暴蜂尼亞》剃光頭。（UIP提供）

第四度和尤格藍西莫合作的艾瑪表示：「我喜歡他選擇的題材以及他想探索的世界。」她形容雖然聽起來像老生常談，但與熟悉的演員與劇組合作，就像家人一般，帶來「非常安心且安全的探索環境」。提到片中必須剃光頭，她笑說這是「世界上最容易的事」，更表示特別喜歡劇本中的「幽默、扭曲又充滿生命力」，並且能映照現實世界。

藍西莫也說，在開發劇本與拍攝過程中，片中的主題只變得更加切中時代，「人類很快就要面臨清算，人們必須在很多方面選擇正確的道路，否則在當今科技、人工智慧、戰爭……以及氣候變遷的種種情況下，我不知道我們還能有多少時間。」他補充道，希望這部電影能促使人們思考今日世界各地正在發生的事情。《暴蜂尼亞》將於12月12日在台上映。

《暴蜂尼亞》最新預告：

