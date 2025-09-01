晴時多雲

娛樂 最新消息

奇異博士槓影后血流成河！螃蟹入浴全為「夾爆命根子」

班尼迪克康柏拜區（左）和奧莉薇亞柯爾曼在《沒好婚姻》婚姻拉警報。（探照燈影業提供）班尼迪克康柏拜區（左）和奧莉薇亞柯爾曼在《沒好婚姻》婚姻拉警報。（探照燈影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「奇異博士」班尼迪克康柏拜區和奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼主演爆笑新片《沒好婚姻》日前曝光首支中文預告及首張中文海報，金獎團隊攜手呈獻假面夫妻驚世現形記，包括他在晚餐「加菜」，企圖讓對方大廚名譽毀於一旦；她則趁他入浴時丟入螃蟹，勢在夾爆對方命根子，令人捧腹不已！

班尼迪克康柏拜區（右）和奧莉薇亞柯爾曼在《沒好婚姻》化身怨偶。（探照燈影業提供）班尼迪克康柏拜區（右）和奧莉薇亞柯爾曼在《沒好婚姻》化身怨偶。（探照燈影業提供）

《沒好婚姻》敘述一對看似愛情事業兩得意、人人稱羨的典範夫妻，正當一切看似「美好婚姻」的伴侶關係，命運卻來一個大反轉，讓原本意氣風發的丈夫「西奧」（班尼迪克康柏拜區 飾）事業碰上重大危機，家中的經濟開銷轉由原本為全職主婦的老婆「艾薇」（奧莉薇亞柯爾曼 飾）一肩扛起，沒想到艾薇的事業從此一飛衝天，而這也導致夫妻間開始產生嫌隙，婚姻也響起了警報。

該片改編美國作家華倫阿德勒的著名小說，也是重拍曾於1989年搬上大銀幕的《玫瑰戰爭》，該版本由影帝麥克道格拉斯和凱薩琳透納化身充滿各種心機的天生「怨偶」，新版則邀來兩位英國頂尖演員，將喜劇風格增添了英式嘲諷幽默，夫妻大戰從言語更升級到行動。

《沒好婚姻》正式中文版海報。（探照燈影業提供）《沒好婚姻》正式中文版海報。（探照燈影業提供）

電影由《門當父不對》、《王牌大賤諜》票房大導傑洛奇執導，《真寵》及《可憐的東西》金獎編劇東尼麥克納馬拉執筆劇本，除了班尼迪克和奧莉薇亞，電影也集合《Barbie芭比》喜劇女星凱特麥金儂、影集《荒唐分局》艾美獎得主安迪山伯格等人一同演出。《沒好婚姻》將於9月26日教師節連假在台上映，全面開撕！

《沒好婚姻》正式預告：

點圖放大header
點圖放大body

