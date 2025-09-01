晴時多雲

娛樂 音樂

（專題報導）江蕙演唱會10大效應 藍白綠化解對立一起追星

江蕙「無．有演唱」掀起了10大效應。（記者胡如虹攝）江蕙「無．有演唱」掀起了10大效應。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／專題報導〕台語天后「二姐」江蕙復出歌壇舉辦的23 場《無・有》演唱會今晚已是最後一場，除了創下超過 13 億元的票房紀錄，讓主辦單位寬宏藝術的股價上漲到171元，更掀起10大效應，演唱會後仍後勁無窮。

1、260萬人登記瘋搶票

江蕙《無・有》演唱會購票採抽籤實名制，一開始開出20場演唱會的場次就創下260萬人登記搶票的紀錄，中籤率僅7.6%，幾乎等同全台逾1成民眾瘋搶20萬張門票，打破寬宏售票系統的售票紀錄。如今23場演唱會即將畫下句點，歌迷敲碗加場的聲浪也不斷傳出。

2、文化經濟效應驚人

23場演唱會座無虛席，帶動台北、高雄周邊住宿、交通、餐飲業全面受惠。光是寬宏藝術在演唱會舉辦期間每天訂的便當就高達一千個， 為服務長輩歌迷，工讀生人數也比一般演唱會多了快一倍，經濟效應驚人。

江蕙演唱經濟效應驚人。（寬宏提供）江蕙演唱經濟效應驚人。（寬宏提供）

3、聽江蕙唱歌政黨對立放一邊

江蕙23場演唱會歷經7月26日和8月23日兩次2025大罷免，社會對立與仇恨加劇，但她的歌聲消弭了對立，讓藍白綠得以平心靜氣坐在一起欣賞台語歌之美。

4、親子關係增溫

江蕙的歌是長輩的最愛，很多子女買票孝敬爸媽、阿公阿嬤，現場有許多子女攙扶著爸媽、阿公阿嬤進場看演唱會的溫馨畫面，還有老夫妻牽著手一起來聽江蕙唱歌，演唱會成為家庭融合，為親情加溫的最佳場合。

江蕙復出演唱會是2025年歌壇的盛事，讓許多人獻出了演唱會初體驗。（記者胡如虹攝）江蕙復出演唱會是2025年歌壇的盛事，讓許多人獻出了演唱會初體驗。（記者胡如虹攝）

5、長輩回春追星

年輕人愛追星，銀髮族追起星來一樣熱情不減！江蕙演唱會有2分之1的觀眾超過60歲，很多平日穩重自持的長輩，公司董事長、高層主管都是江蕙的歌迷，當江蕙開口邀歌迷跟她一起唱時都熱情的開口合唱，銀髮族集體回春追星畫面難得一見。

6、阿公阿嬤自動復健

演唱會現場不時可以看到拄著拐杖，步履蹣跚的阿公阿嬤來看演唱會，難得出門的阿公阿嬤為了看江蕙，連小巨蛋3樓都願意爬上去。雖然有人說像在參加登高健行比賽，但沒有阿公阿嬤中途棄賽；當江蕙要歌迷拿起全聯贊助的福利熊手燈一起搖動，平日舉不起手的阿公阿嬤全都認真的舉起手搖著福利熊，自動復健的熱情讓兒女也動容。

江蕙的歌承載了台灣人共同的情感。（寬宏藝術提供）江蕙的歌承載了台灣人共同的情感。（寬宏藝術提供）

7、庶民演唱會初體驗

江蕙從卡帶年代唱到數位年代，她的歌承載了台灣人共同的情感，也是一個時代的記憶，很多人為了聽她唱歌，第一次買票看演唱會，第一次進小巨蛋，演唱會結合東方元素的飛簷、流蘇等視覺設計，還有布袋戲、歌中劇的環節，華麗的舞台和聲光效果讓歌迷看得目眩神迷，成為一生難忘的記憶。

8、傳承台語文化

江蕙用歌聲讓大家聽見了台語歌之美，原本只聽k pop的年輕人因為陪爸媽、阿公阿嬤來看江蕙演唱會，也為江蕙的歌聲所驚艷，開始認識並喜愛台語歌，為台語文化做了最好的傳承。

江蕙走過生命低谷，重新出發站上舞台，具有正面的意義。（寬宏藝術提供）江蕙走過生命低谷，重新出發站上舞台，具有正面的意義。（寬宏藝術提供）

9、癌友的精神榜樣

江蕙曾經罹癌開刀、做化療，治療休養後，走過生命的低谷，依然能重新出發站上舞台，舉辦南北23場萬人演唱會，具有正面的意義，她也成了癌友的精神榜樣。而且她在演唱會上也特別呼籲健康檢查的重要性，請子女記得帶爸媽、阿公阿嬤定期做健康檢查。

10、天份加勤練寫下歌后傳奇

很多人看完江蕙《無・有》演唱會再度被她的歌聲所折服，甚至覺得她的歌聲比10年前還要更好，但其實江蕙在抗癌治療期間曾一度失聲無法唱歌，靠著不斷的練唱，才重新拾回歌聲。為了開演唱會，她半年前就進入備戰狀態，每天練唱好幾個小時，台語歌后不斷的寫下音樂傳奇，天分加上勤練缺一不可。

