歌神張學友感冒發燒強撐演出 矛盾心情惹人心疼

〔記者陳慧玲／台北報導〕64歲的「歌神」張學友繼續忙於「張學友60+巡迴演唱會」，巡演兩年多以來，昨（31日）晚已完成第277場，不過近日的演出他身體出現不適狀況，但因為8月29日至昨天的3場演出，已是今年6月因為演出撞期中國的高考而延期的場次，因此張學友也不想再延期，撐著身體不適完成演出。

有歌迷分享張學友昨在中國廣東省東莞市籃球中心現場演出狀況，近日他因為感冒自覺嗓音狀況不佳，透露喝蘋果汁潤喉，也調整發聲部位，讓自己完成演出，不過昨天還出現發燒狀況，張學友告訴歌迷，他因感冒無法達到自我要求的標準，一度很想中止演出，但他又很想繼續唱下去，他會盡力，歌迷也心疼，一起集氣希望他順利完成演出，縱然聲音無法達到百分百完美，但歌迷還是覺得能聽到他唱的眾多經典歌曲很開心。

昨晚安可時，張學友唱了《祝福》、《如果這都不算愛》等歌曲，完成昨晚的演唱會，他可以稍作休息，9月13日則將到韓國仁川開唱。

