娛樂 最新消息

短劇男神「賣奶茶變首富」爆紅 認了壓力山大...親吐心酸內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕短劇市場蓬勃發展，憑藉節奏明快、多元題材，吸引大量觀眾。從甜寵、爽劇到古裝，各種類型應有盡有，其中不少精品短劇的製作規模甚至不輸正劇。像是今年夏天殺出重圍的古裝短劇《賢婿》。

潘毅鴻（左）在《賢婿》飾演「蕭寧」，劇中與飾演公主的朱容君（右）商業聯盟賣奶茶。（LINE TV提供）潘毅鴻（左）在《賢婿》飾演「蕭寧」，劇中與飾演公主的朱容君（右）商業聯盟賣奶茶。（LINE TV提供）

《賢婿》由潘毅鴻、朱容君、范夢、辜芷芸領銜主演，講述現代社畜意外穿越至古代，成為不受待見的贅婿。不過，他將現代的奶茶配方帶入古代，靠著賣奶茶成為全城首富，更創辦報紙、廣攬英才，助公主縱橫朝堂，從外界眼中的廢材贅婿逆襲為當之無愧的「賢婿」。

潘毅鴻在《賢婿》意外穿越到古代，用古法熬煮奶茶。（LINE TV提供）潘毅鴻在《賢婿》意外穿越到古代，用古法熬煮奶茶。（LINE TV提供）

《賢婿》開播後大受好評，被譽為今年短劇黑馬。飾演男主角「蕭寧」的潘毅鴻也因此一舉走紅，他在劇中兼具少年感與沉穩氣場，行事雷厲風行，讓觀眾直呼：「看蕭寧就像男生看甜妹一樣上頭！」潘毅鴻接受中國媒體專訪時坦言，短劇的成績遠超出預期，但比起「爆款」的標籤，被觀眾喜歡、認可才是最讓他開心的事。

潘毅鴻在《賢婿》意外穿越到古代，用古法熬煮奶茶大受歡迎。（LINE TV提供）潘毅鴻在《賢婿》意外穿越到古代，用古法熬煮奶茶大受歡迎。（LINE TV提供）

潘毅鴻表示，飾演「蕭寧」一角讓他演得十分過癮。他說：「首先，劇本的創作很扎實，這是本劇成功的關鍵。導演也給了演員極大的發揮空間，在溝通過程中常常碰撞出意想不到的火花，許多即興創作最後成為觀眾最喜歡的橋段。」

潘毅鴻演出《賢婿》躍升新晉古裝男神。（LINE TV提供）潘毅鴻演出《賢婿》躍升新晉古裝男神。（LINE TV提供）

拍戲前，他做足功課，甚至為角色寫下5千字的人物小傳，分析角色的前世與今生，梳理其行為邏輯，「我必須完全理解角色，走進他的靈魂，才能體會每個眼神背後的故事，以及每句台詞深處的用意」，他也會研究市場上爆紅、口碑極佳的作品，揣摩不同題材的表演方式，「看劇時如果被某個片段打動，就會思考這段表演為什麼能引起共鳴。」《賢婿》目前已在 LINE TV 全集上架，觀眾可免費追看。

點圖放大body

