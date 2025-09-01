B.A.P劉永才玩台灣諧音哏！徐暐翔聽他唱中文歌：以為他才是原唱

劉永才（左）與徐暐翔一起合唱，讓台下粉絲又驚又喜。（FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B.A.P成員劉永才以個人身分來台會粉絲，昨天（31日）在台北Clapper Studio舉辦「游泳」FANMEETING，還找來曾經入圍金曲行新人肯定的徐暐翔，特別準備《我們到底算什麼》，讓全場聽得如癡如醉。為了回應台灣粉絲的熱情，劉永才特地準備了二度安可，選唱大家心心念念的《Forever Love》，音樂一下，尖叫聲震耳欲聾。

劉永才將見面會取名為「游泳」，先前他說每次出國旅行最喜歡的就是游泳，因為在水中既放鬆又自在，他盼望這場粉絲見面會，能帶給粉絲一場心靈的「游泳」，在歡快的氛圍好好陪伴彼此。見面會上，他親自解密命名由來，原來與台灣人相當熱愛的諧音哏有關，劉永才，「劉永」諧音就是「游泳」，見面會也因此定命，劉永才說：「當初有想了幾個方向，聽到『游泳』的時候，覺得這是可以有共鳴的。」見到滿場一起來「游泳」的粉絲們，劉永才也拿出全力回應，一開場，他接連獻唱《Present》與《Another Night》，讓全場聽得相當陶醉。

談到最近接觸的華語作品，劉永才笑說有被推薦聽徐暐翔的《我們到底算什麼》，「我聽了之後非常喜歡，最近常常在聽」，因此特地選唱這首歌，更苦練中文，發音讓粉絲大讚超標準。當唱完第一段副歌，原唱徐暐翔驚喜現身，立刻讓全場尖叫聲震耳欲聾。劉永才大讚徐暐翔聲音非常棒，是非常有實力的歌手。徐暐翔也讚永才賦予歌曲歐巴獨有的鐵漢柔情，認真表示：「一度讓我感覺他才是原唱！」當被問到，想推薦徐暐翔唱什麼韓文歌，劉永才說是自己的《Present（禮物）》和《Gravity歸本令》，「我覺得他唱起來會很不錯。」

這次演唱的《我們到底算什麼》特別版，雙帥合唱的版本令不少粉絲津津樂道。徐暐翔被問到想不想看齊劉永才，朝影視音全方位發展，徐暐翔謙虛說：「以前很排斥，現在就隨緣，保持開放態度就好，挑戰的話，就從自己的二專MV的角色開始吧？！」小小透露新專輯正在籌備當中，「只能說生命真的很奇妙，請大家一起期待吧！我自己也非常期待。」

見面會另一波高潮則是遊戲環節，主辦單位準備「地點」、「動作」、「台詞」三個籃子，要考驗永才的即興演技，面對無厘頭的題目，他毫無保留投入表演，真誠演繹意外笑果十足，讓現場氛圍相當熱烈。有趣的是，劉永才在現場也接受主持人下戰帖，挑戰「老鼠」諧音，題目千奇百怪，讓他哭笑不得，直喊真的不容易。

劉永才與台灣緣分深厚，除以個人、團體身分來台會粉絲，私下也常常來旅行，更在台寫下新歌《Dive》，記錄他在旅途中深深被吸引的快樂與期待。他特地選在第一次安可時獻唱此曲，用歌聲連結自己與台灣粉絲的真摯情感；二安則特別選唱《Forever Love》，當熟悉旋律響起，再度引爆全場尖叫聲，這也是此次巡演中首次有二安的場次，成為劉永才和台灣粉絲間的珍貴回憶。

