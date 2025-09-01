晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潤娥端「菠菜大醬湯」秒逆轉 《暴君的廚師》料理撼動宮廷

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演《暴君的廚師》為近期熱度最高的韓劇，今（31）晚播最新第4集，她被任命為「待令熟手」，成為宮中的話題人物，然而城府極深的姜漢娜止不住妒火，慫恿太后策劃「廚藝比拚」，要是輸了就得失去胳膊，結果令人意外。

潤娥在《暴君的廚師》第4集再度透過巧手讓自己免於一死。（Netflix提供）潤娥在《暴君的廚師》第4集再度透過巧手讓自己免於一死。（Netflix提供）

★★★ 以下有雷：

潤娥飾演的延志永除了要滿足味覺挑剔的「暴君」李彩玟，還要安撫王室至高無上的大王大妃，可想而知是場艱鉅挑戰；這場廚藝比賽主題為「孝」，關鍵在於用「大醬」和「豆腐」製作打動人心的佳餚，潤娥端上「菠菜大醬湯」迎戰。

一場驚險萬分的廚藝大戰登場，但暴君、太后等人一見潤娥端上的料理後全都驚呆，君王更難掩失望表示「只是大醬湯？」潤娥自信說「這是專門為太后準備的，嘗嘗看吧。」只見太后吃下第一口後，表情異常，暴君則讚嘆「味道鮮美無比，真沒想到會用這料理。」

潤娥的料理讓太后忍不住想起兒時回憶，吃到落淚。（翻攝自tvN）潤娥的料理讓太后忍不住想起兒時回憶，吃到落淚。（翻攝自tvN）

一旁的姜漢娜不耐煩追問潤娥「這道菜裡體現的『孝』是什麼？」潤娥回應「這道菜裡蘊含各種孝心」，正當她要進一步解釋時，太后率先發話，表示從食物中嘗到了「孝」的感動，更讓她想起兒時和母親分離的過往，接著一口接一口，吃到淚流滿面，令觀眾深感共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中