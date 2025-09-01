潤娥端「菠菜大醬湯」秒逆轉 《暴君的廚師》料理撼動宮廷

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演《暴君的廚師》為近期熱度最高的韓劇，今（31）晚播最新第4集，她被任命為「待令熟手」，成為宮中的話題人物，然而城府極深的姜漢娜止不住妒火，慫恿太后策劃「廚藝比拚」，要是輸了就得失去胳膊，結果令人意外。

潤娥在《暴君的廚師》第4集再度透過巧手讓自己免於一死。（Netflix提供）

★★★ 以下有雷：

潤娥飾演的延志永除了要滿足味覺挑剔的「暴君」李彩玟，還要安撫王室至高無上的大王大妃，可想而知是場艱鉅挑戰；這場廚藝比賽主題為「孝」，關鍵在於用「大醬」和「豆腐」製作打動人心的佳餚，潤娥端上「菠菜大醬湯」迎戰。

一場驚險萬分的廚藝大戰登場，但暴君、太后等人一見潤娥端上的料理後全都驚呆，君王更難掩失望表示「只是大醬湯？」潤娥自信說「這是專門為太后準備的，嘗嘗看吧。」只見太后吃下第一口後，表情異常，暴君則讚嘆「味道鮮美無比，真沒想到會用這料理。」

潤娥的料理讓太后忍不住想起兒時回憶，吃到落淚。（翻攝自tvN）

一旁的姜漢娜不耐煩追問潤娥「這道菜裡體現的『孝』是什麼？」潤娥回應「這道菜裡蘊含各種孝心」，正當她要進一步解釋時，太后率先發話，表示從食物中嘗到了「孝」的感動，更讓她想起兒時和母親分離的過往，接著一口接一口，吃到淚流滿面，令觀眾深感共鳴。

