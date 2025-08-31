晴時多雲

直擊！許光漢來了帥氣無法擋 落日飛車主唱大讚：已在世界飛翔

許光漢（右三）和落日飛車同台合唱，默契十足。（北流提供）許光漢（右三）和落日飛車同台合唱，默契十足。（北流提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕許光漢退伍後，除了先到香港出席電影活動，今（31日）晚則現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」，許光漢的出現引起全場歌迷尖叫，男神回歸依舊帥氣無法擋。

許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）

過去許光漢和王菲愛女竇靖童曾在落日飛車的《Antenna》MV演出，點擊破百萬，這次他則從MV中跳上舞台，和落日飛車同台合唱《Let There Be Light Again》，談到這次再度合作，國國特別誇讚許光漢：「我們溝通起來都非常流暢有默契，光漢一如往常非常的敬業跟認真，而且有自己的堅持，哈哈！」

許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）

今晚合唱完，國國介紹許光漢時說：「讓我們歡迎已經在世界飛翔的許光漢！」接下來許光漢則獻唱自己的歌曲《想去哪》，他也感謝北流和落日飛車的邀請，談到：「我會好好享受這夜晚，希望你們會喜歡。」落日飛車國國誇他很會講話，也開玩笑說，上帝很不公平，別的團員則笑說，意思是許光漢只差不會寫歌而已，「不然我覺得大家都應該要沒飯吃了。」許光漢也加碼和落日飛車合唱《我是一隻魚》。另外國國預告明年1月還有演出，笑問許光漢到時會不會有時間？許光漢則笑而不答。

許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）許光漢今晚現身台北流行音樂中心，成為金曲最佳樂團落日飛車的「客座主唱」。（記者王文麟攝）

