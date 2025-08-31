晴時多雲

娛樂 最新消息

24名小鮮肉陪爬山 網傻眼：有錢人的快樂你想不到

網路新聞指中國流行陪爬服務。（示意圖，非當事人，本報資料照，記者黃美珠攝）網路新聞指中國流行陪爬服務。（示意圖，非當事人，本報資料照，記者黃美珠攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國山東泰安近日有2位女子攀爬泰山的消息，引起網路熱議，因為她們花了近3萬人民幣（約新台幣13萬元），找來24位小鮮肉組成「陪爬團」。陪爬團的任務很簡單：哄2名女子開心、負責把女子帶著的孩子抱上山，讓許多網友驚呼：有錢人的快樂你想像不到。

由24名小鮮肉組成的陪爬團當中，最年輕的19歲，年紀最大的也不過26歲。一群人浩浩蕩蕩陪伴兩名女子及一名孩子共同登頂泰山，攻頂成功後，還一起喊口號「青春沒有售價，泰山就在腳下」，感覺十分歡樂。

24名小鮮肉組成的「陪爬團」登頂之後，還一起喊口號「青春沒有售價，泰山就在腳下」。（翻攝自微博）24名小鮮肉組成的「陪爬團」登頂之後，還一起喊口號「青春沒有售價，泰山就在腳下」。（翻攝自微博）

陪爬團成員透露，他們的工作內容就是全程陪聊天，用手幫忙搧風、哄女子及孩子開心。兩名女子帶的孩子體重大約20公斤，陪爬團必須輪流接力將孩子抱上山頂，所以孩子攻頂泰山全程腳不落地。

中國近年盛行「陪爬服務」，一次服務收入約新台幣3500元，年收入可達新台幣130萬元，吸引不少年輕男子加入，有些還會組成團隊或與飯店合作，增加急救訓練及文化解說，讓人大開眼界，徹底了解「有錢就是任性」。

