娛樂 最新消息

鄭智化親手畫藍鵲頭飾助陣 女兒鄭安琪殺進世界選美前五

〔記者傅茗渝／台北報導〕「2025年第二十屆全球城市小姐世界邀請賽暨全球城市美業形象大使總決賽」今（31）在台北漢來大飯店熱鬧登場，來自全球20位國際佳麗與9位台灣佳麗共29人同場競豔。經過激烈角逐，最終由俄羅斯佳麗尤莉亞奪下后冠，榮膺「全球城市小姐世界選美皇后」。

全球城市小姐世界盃美后由俄國小姐尤莉亞奪得。（中華全球城市選拔協會提供）全球城市小姐世界盃美后由俄國小姐尤莉亞奪得。（中華全球城市選拔協會提供）

今年賽事適逢二十周年，規模擴大並首度選在台灣舉行，更於世界賽前加賽「全球城市美業形象大使」選拔，率先公布前5名得獎佳麗，分別是邱可恩、毛彩又、冬綠婷、林桂娥及邱佳雯。世界邀請賽則在主辦人張如君、世界盃主席蕭美萍等九人共同發起簽署「地球憲章」，呼籲環保愛地球後正式展開。

星二代鄭安琪獲得全球城市小姐世界盃第五名。（中華全球城市選拔協會提供）星二代鄭安琪獲得全球城市小姐世界盃第五名。（中華全球城市選拔協會提供）

台灣代表陣容亮點十足，包括年僅17歲、身高178公分的學生選美皇后劉巧甯，以及「星星點燈」主唱鄭智化的女兒鄭安琪等9位佳麗。鄭智化特地從台中搭高鐵北上，親臨現場為寶貝女兒加油，他甚至親手為女兒的晚禮服頭飾作畫，將羽毛染成台灣藍鵲的顏色，笑稱雖然「累死了」，但一切都值得。

初次參加選美的鄭安琪目前在香港執業，身為獸醫師的她特地告假返台參賽，坦言心情緊張，「志在參加，不讓自己後悔」。最終，她雖未奪得大后冠，但仍勇奪第五名，成為台灣代表唯一晉級前五的佳麗，抱回唯一一頂小后冠，並同時拿下「最佳城市特色服裝獎」單項獎。

全球城市小姐世界盃前5名出爐，俄國小姐尤莉亞奪冠（圖中），亞軍美國小姐布莉安娜（圖左四），季軍新加坡小姐妮可（圖左二），第四名波蘭小姐茱莉亞（圖左一）和第五名台灣佳麗鄭安琪。（中華全球城市選拔協會提供）全球城市小姐世界盃前5名出爐，俄國小姐尤莉亞奪冠（圖中），亞軍美國小姐布莉安娜（圖左四），季軍新加坡小姐妮可（圖左二），第四名波蘭小姐茱莉亞（圖左一）和第五名台灣佳麗鄭安琪。（中華全球城市選拔協會提供）

本屆世界邀請賽前5名佳麗依序為：俄羅斯尤莉亞、美國布莉安娜、新加坡妮可、波蘭茱莉亞，以及台灣的鄭安琪。全球城市小姐選拔賽自創辦以來，始終秉持「珍愛地球·城市出發」的宗旨，被譽為以城市為主題的國際頂級時尚賽事。

