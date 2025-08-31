晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡依林《PLAY我呸》MV 彎腰捧奶大明星竟是她？

蔡依林曾以《PLAY我呸》紅遍大街小巷，甚至還被稱為「呸姐」。（本報資料照，記者潘少棠攝）蔡依林曾以《PLAY我呸》紅遍大街小巷，甚至還被稱為「呸姐」。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕還記得天后蔡依林10年前一首《PLAY我呸》紅遍大街小巷，甚至還被稱為「呸姐」。有心細的歌迷發現在《PLAY我呸》MV當中，有位身穿亮片禮服的大明星彎腰捧奶從豪車走出來，感覺很像一個人，今（31）日「薔薔」林嘉凌認了那個人就是她。

薔薔當初在MV裡扮演一位從車上走下的大明星。（翻攝自臉書）薔薔當初在MV裡扮演一位從車上走下的大明星。（翻攝自臉書）

薔薔說，她從來沒說過這件事，當時是她第一次拍MV，因為認識一位專門接廣告的經紀人，對方告訴薔薔有這個機會，而且不必試鏡，只看了照片就決定用她，薔薔欣然答應。

拍攝的時候是深夜11、12點，地點在美術館，薔薔說：拍了5分鐘就結束，報酬有幾千元。當時蔡依林雖然也在現場，不過由於畫面是分開拍，所以兩人並沒有對手戲。薔薔也覺得沒什麼好特別拿出來說。

薔薔表示因為認識專門做廣告的經紀人，所以有機會能拍蔡依林的MV。（翻攝自臉書）薔薔表示因為認識專門做廣告的經紀人，所以有機會能拍蔡依林的MV。（翻攝自臉書）

提起對蔡依林的印象，薔薔說，蔡依林本人小小一隻，當年拍完MV之後，由於薔薔爆發了一堆新聞，她自己笑說：「沒有把她MV搞砸就不錯了」，更覺得自己那時候常上社會新聞，「蔡依林也不希望我說吧」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中