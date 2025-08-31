蔡依林《PLAY我呸》MV 彎腰捧奶大明星竟是她？

蔡依林曾以《PLAY我呸》紅遍大街小巷，甚至還被稱為「呸姐」。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕還記得天后蔡依林10年前一首《PLAY我呸》紅遍大街小巷，甚至還被稱為「呸姐」。有心細的歌迷發現在《PLAY我呸》MV當中，有位身穿亮片禮服的大明星彎腰捧奶從豪車走出來，感覺很像一個人，今（31）日「薔薔」林嘉凌認了那個人就是她。

薔薔當初在MV裡扮演一位從車上走下的大明星。（翻攝自臉書）

薔薔說，她從來沒說過這件事，當時是她第一次拍MV，因為認識一位專門接廣告的經紀人，對方告訴薔薔有這個機會，而且不必試鏡，只看了照片就決定用她，薔薔欣然答應。

拍攝的時候是深夜11、12點，地點在美術館，薔薔說：拍了5分鐘就結束，報酬有幾千元。當時蔡依林雖然也在現場，不過由於畫面是分開拍，所以兩人並沒有對手戲。薔薔也覺得沒什麼好特別拿出來說。

薔薔表示因為認識專門做廣告的經紀人，所以有機會能拍蔡依林的MV。（翻攝自臉書）

提起對蔡依林的印象，薔薔說，蔡依林本人小小一隻，當年拍完MV之後，由於薔薔爆發了一堆新聞，她自己笑說：「沒有把她MV搞砸就不錯了」，更覺得自己那時候常上社會新聞，「蔡依林也不希望我說吧」。

