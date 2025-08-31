蔡允潔產後憂鬱帶女兒出國挨批 親吐心聲：不想再當病懨懨的媽媽

蔡允潔7月順利剖腹產下第二胎兒子「小福寶」，仍努力調適產後狀態。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕41歲女星蔡允潔7月順利剖腹產下第二胎兒子「小福寶」，僅花5分鐘就誕下3500公克健康男寶寶。沒想到才滿月不久，她帶著大女兒「小福星」出國旅行，卻被部分網友質疑「產後憂鬱還能出國」。

蔡允潔強調不想讓大女兒覺得「弟弟搶走了媽媽」，才會帶女兒旅行彌補失落感。（翻攝自臉書）

對此，蔡允潔在社群上親自回應，坦言：「我想說一下！！就是察覺到自己的不對勁，已經給女兒一個病懨懨的母親一年多了。我不想再繼續這樣～想帶女兒坐坐飛機，專心地在小寶回家前，陪陪她。」她進一步解釋，這趟旅行的目的，就是希望能彌補大寶在心理上的失落，不希望「她一開始就覺得是弟弟搶走了媽媽」。

她也感性吐露，「不是我沒說，就代表我沒事」，並強調每個家庭都有難念的經。蔡允潔承認仍在努力克服許多困難，但身為母親，她不可能被打倒，「在克服的同時，我還是要努力做個媽媽，不可能因為碰到困難，就每天哭給女兒看。」

