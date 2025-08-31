晴時多雲

娛樂 最新消息

星野源被求婚！台粉竟跟新垣結衣搶尪 6千人跳《月薪嬌妻》神曲

星野源在台北國際會議中心連唱兩天，嗨翻6000名歌迷，氣氛超火熱。（翻攝自星野源IG）星野源在台北國際會議中心連唱兩天，嗨翻6000名歌迷，氣氛超火熱。（翻攝自星野源IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名歌手星野源暌違6年來台，今天（31日）晚間結束在台北國際會議中心兩天的演唱會，共吸引6000人朝聖，他開頭就大喊：「好久不見，我回來了！」台粉以「歡迎回來」迎接星野源，星野源用中文大讚「可愛」，氣氛十分溫馨。

星野源今天以《地獄有何不好》、《SUN》等夯曲開唱，他用中文「大家好，台北」打招呼，很開心能夠再次來到台北。他名曲連發，帶來《喜劇》、《不思議》、《創造》等人氣歌曲，讓全場聽得如癡如醉，在演唱《2》時，與他合作的韓星李泳知更透過影像跨海對唱，歌迷又驚又喜。

星野源夯曲連發，超強實力讓人嘆為觀止。（Taichi Nishimaki提供）星野源夯曲連發，超強實力讓人嘆為觀止。（Taichi Nishimaki提供）

演唱會最高潮，莫過於他與新垣結衣演出的日劇《月薪嬌妻》的主題曲《戀》，全場都起立跟著一起邊唱邊跳「戀舞」，星野源最後還小小SOLO了一段舞蹈，讓全場觀眾嗨到最高點，最後他用中文大喊「謝謝」，粉絲持續不斷的尖叫聲都快掀翻屋頂，連星野源都感激地說：「天啊氣氛真的好熱啊，謝謝你們！」並用中文大讚「可愛」。

星野源不愧是日本實力派歌手，一連演唱20首歌曲，演出十分精彩。（Taichi Nishimaki提供）星野源不愧是日本實力派歌手，一連演唱20首歌曲，演出十分精彩。（Taichi Nishimaki提供）

安可部分，星野源戴著假髮現身，其實這是他的另一身分「偽明」，偏偏獻唱的歌曲又是《Fake》，偽明向粉絲打招呼，要大家多說他「噁心」，不過提醒粉絲：「噁心對我是稱讚喔，但在日本不要亂用。」沒想到現場有台灣粉絲跟偽明求婚，大喊「請跟我結婚」，讓他直言：「讓我想一下。」不過話講到一半，連他自己都笑場，一度變回「星野源」問粉絲：「大家OK嗎？」粉絲都被他的日英文夾雜、躺在地上的舉動逗得超開心，當然OK。

偽明表示，昨天有粉絲教他「可愛」的中文，今天問台下粉絲「帥」的中文怎麼講？全場一起大喊「帥」，不過偽明沒有聽清楚，點名前排的一名女粉絲教他，最後他大喊「帥」，感謝粉絲的教導獲得全場掌聲。

偽明下台後，星野源再度上台向粉絲承諾，一定會再來。（Taichi Nishimaki提供）偽明下台後，星野源再度上台向粉絲承諾，一定會再來。（Taichi Nishimaki提供）

星野源與偽明一連獻唱20首歌曲，在偽明下台後，星野源再度上台獻唱《Hello Song》，他感性表示暌違6年再次來台，這兩天的演唱會真的很開心，「在這裡有這麼多人在等著我，知道我的歌曲、聽著我的歌，還跟我一起唱跳、一起開心，所幸你們看起來都很開心，非常感謝你們。」他強調還會再來台灣，「你們也要來喔！」演出就在這樣溫暖的氣氛下劃下句點。



