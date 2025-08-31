同騎隊旗 李珠珢人氣下滑南珉貞勇奪第一

李珠珢（右）、南珉貞曾經把富邦隊旗當作魔法掃帚騎。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊在台灣人氣不減，不過，根據韓國「公開dctrend」的啦啦隊人氣榜，李珠珢跌到第4；南珉貞卻是勇站第1。先前李珠珢與南珉貞在富邦悍將、中信兄弟在台北大巨蛋對戰時，兩人一時好玩騎上富邦悍將隊旗，加上當天富邦悍將被逆轉從贏球變輸球，兩人就被當作戰犯狠狠痛批一頓。

李珠珢韓國「公開dctrend」啦啦隊人氣榜排名下滑到第4。（翻攝自IG）

素有「AI女神」之稱的李珠珢在台灣人氣一直很高，直到把隊旗當掃帚騎之後，開始產生變化。在韓國「公開dctrend」啦啦隊人氣榜投票，李珠珢得到6萬5696票，排名第4。

李珠珢（右）、南珉貞兩人對「騎隊旗」公開道歉。（本報資料照，記者陳志曲攝）

和李珠珢一起騎隊旗的南珉貞卻以10萬3466票穩坐第1名，兩人當天是一前一後的騎在富邦悍將隊旗上，為何人氣票數差這麼多？網友分析，主要是兩人事發後雖然都道歉了，但南珉貞的道歉似乎更打動粉絲的心。

南珉貞道歉時誠懇的態度感動了粉絲，因此「騎隊旗」事件無法撼動她的人氣排名。（翻攝自IG）

超有誠意的南珉貞給人「很自責」感覺，除了在社群吐露心聲之外，她在主題日「悍將中學」拿到「氣質系校花」票選冠軍時，再度提到自己騎隊旗帶給大家負面感受，引來許多批評與指責，她甚至捫心自問，「我真的有資格站在這裡嗎？真的配得上這份榮譽嗎？」，更說自己心中的擔心與不安幾乎壓得她透不過氣。

除此之外，南珉貞也再三強調自己會更加謹言慎行，不會忘記所有關心她的人，更喊話自己是台妹小南，不會被「南」倒。

