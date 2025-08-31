野生韓星現蹤樂華夜市 劉永才狠拒這台灣美食：不是我的菜

B.A.P成員劉永才。（FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B.A.P成員劉永才今天（31日）在台舉行見面會，此次的主題「游泳」音相似他的名字「劉永」，他透露過去周遊各地巡迴時，常常跟大家一起到飯店游泳從此愛上，「喜歡在游泳時的自由和和平的感覺，很安靜很穩定，粉絲來現場享受這個時光，讓粉絲像我一樣感到很舒服、很幸福。」

每次來台，劉永才都會大快朵頤一番，他品嘗了蚵仔麵線、貢丸湯、北京烤鴨、燒賣及炒飯等等，也前往了樂華夜市，當然香菜美食對他來說沒有問題，不過提到臭豆腐時，他表示：「每次來都會勸我們挑戰臭豆腐，吃過很多次，不過不是我喜歡的類型！」

他的歌曲《DIVE》的歌詞是在台灣創作，劉永才提到他所認為的台灣感性是「親切」，台灣大眾運輸可以很自在的搭乘，走在每條小巷子也讓他覺得很舒服，這是他對台灣的印象，希望之後也能到台北以外的地方觀光。

