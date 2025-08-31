巴西瘋狂刺青男洗掉9成刺青 坦言：人生重來

蘇薩刺青最多的時候，身上有95％肌膚都是刺青。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲巴西男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza）曾因身上有95％的皮膚佈滿刺青，獲得「巴西最多刺青男人」封號，不過，近年他人生受到許多經歷與啟發，讓他選擇進行困難且痛苦的刺青移除手術，蘇薩說：清除比刺青時痛3倍。

由於身上大部分面積都是刺青，有人把蘇薩視為「人體藝術品」，他13歲時受到樂團啟發，開始接觸刺青，當時他瘋狂喜愛「Nivana」超脫樂團、「Metallica」金屬製品、「Guns N' Roses」槍與玫瑰。10年前他與妻子離婚，人生陷入谷底，讓蘇薩變成一個缺乏自信的人，他更加痴狂於刺青，身上添加了大大小小無數刺青，藉此逃避現實。

在社群擁有近50萬粉絲的蘇薩，因飽受偏見，加上刺青讓他難以找到工作，故選擇重生的蘇薩決定「洗掉」身上的刺青，接受刺青移除手術，目前已完成5次療程，頭、臉的170多處刺青皆已移除。未來他還要進行3次手術。蘇薩表示即使手術過程已經使用麻醉，不過疼痛感比當初刺青時還痛上3倍。

目前蘇薩重新蓄髮，並透露自己已經成功找到工作，讓他覺得自己恢復尊嚴。

