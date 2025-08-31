胡瓜拚命玩遊戲突癱軟 倒地畫面嚇壞阿翔

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到桃園八德的桃園天公廟霄裡玉元宮，現場湧入大批觀眾支持，讓胡瓜心情大好，還特別準備「送幸福」給大家，提議玩「天公疼憨人」。藝人們互相PK關卡，觀眾可選邊押注，若連續四關都猜對，就能抽中紅劍贏取獎金。

第一關「天賜開運曬衣服」由郭忠祐、賴慧如、夏宇禾對戰阿翔、胡祖薇、張靓靓。郭忠祐隊默契十足，以46.32秒完成挑戰；阿翔隊雖然衝出46.06秒佳績，但因犯規最終落敗。

第二關「看見八德」，節目邀請「景仁教養院」的大小朋友一同參賽，胡瓜更親自帶隊迎戰霄裡玉元宮總幹事。經過幾輪比拚，胡瓜果然奪下勝利，展現滿滿愛心。

胡瓜挑戰「三跪九叩」體力不支。（民視提供）

第三關「三跪九叩迎玉帝」久違登場，由胡瓜和馬國弼示範。馬國弼輕鬆過關，但胡瓜全程氣喘如牛，甚至在最後累到趴在軟墊上，連最後一顆氣球都沒能破，讓阿翔驚呼：「瓜哥怎麼都不動呢？」胡瓜站起後也忍不住喊：「為什麼我要跟你示範啊？」笑翻眾人。

胡瓜挑戰「三跪九叩迎玉帝」累癱在地，阿翔見狀驚呼「瓜哥怎麼不動了？」（民視提供）

第四關「玉帝降臨球聖水」由馬國弼對戰無尊，兩人一開始就互推落水，引爆全場爆笑。最後更因視線被水遮擋，雙方竟把水全倒到地板，主持群看了忍不住笑到不行。

馬國弼與無尊互推落水，鬧出爆笑場面。（民視提供）

