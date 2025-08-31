源少年「忙內」挨4針還被約談 9月底又要離開台灣

源少年須弘道（左起）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、李秉諭今出席音樂節演出。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕JAM JAM ASIA亞洲音樂節今（31日）繼續第二天的演出，AcQUA源少年人5位團員全員到齊演出，而團中「忙內」須弘道最近又受傷，還因此挨了4針，被經紀人約談，提醒他運動不要太過火。

源少年準備40分鐘演出，比照演唱會規模呈現，昨晚團員才舉辦3週年粉絲會，安排了不同內容獻給音樂節的觀眾，並以小分隊表演形式展現全新舞台，由於前幾天是七夕情人節，又接連和粉絲見面，團員嘴甜笑說：「七夕當然要跟粉絲過，除了當天透過直播與粉絲共度，這兩天也都是獻給粉絲，有大家的陪伴，所以完全不孤單！」

源少年希望一起規劃新單曲。（記者陳慧玲攝）

須弘道趁著這次暑假回台與團員們合體演出會粉絲，9月25日又要離開台灣準備飛去美國開學，他笑說：「這次暑假很充實，有跟團員們及粉絲團聚，也有趁這次機會好好休息。」還透露跨年將會再回台灣跟歌迷迎接新年，他也會與團員一起創作，計畫推出新單曲。

趁著暑假須弘道也好好健身及打網球，愛運動的他被團員爆料「每次演出前必受傷」，過去他曾在犀利趴因為運動受傷而拄拐杖上陣，這次在登音樂節表演前則因為打網球而不慎造成膝蓋及腳踝受傷，還因此在這兩個受傷的地方各挨了4針，他練舞時還踩到自己的汗水跌倒，苦笑說：「我覺得我骨頭基因不好，跟運動沒有緣分。」還透露先前在美國打籃球時，因搶球落地踩到對方腳上，結果重心不穩扭到腳，當下也導致左腳踝韌帶斷裂，他痛到跌坐地上無法起身，當場被朋友送醫包紮治療。

由於須弘道常因運動受傷，還因此被經紀人叫進辦公室約談，告誡他運動不要太過火，他苦笑：「只剩右膝蓋是好的。」另外成團3週年，源少年被問到誰的改變最多？團員紛紛指出是盧佾暘，他也直言：「我的個性很不愛講話，現在比較喜歡，多展現自己，也會跟他們分享意見。」

