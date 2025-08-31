晴時多雲

娛樂 最新消息

虞書欣露面了 家族黑料曝光後首度現身

中國女星虞書欣自己捲入霸凌、耍大牌風波，爺爺虞錫元、爸爸虞丕杰也被爆黑料。（翻攝自IG）中國女星虞書欣自己捲入霸凌、耍大牌風波，爺爺虞錫元、爸爸虞丕杰也被爆黑料。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星虞書欣不但自己捲入霸凌、耍大牌風波，就爺爺虞錫元曾任中國國企「新余鋼鐵集團」被稱為「鋼鐵大老」；爸爸虞丕杰涉及官商勾結、放高利貸，之後虞書欣除了狂掉粉之外，更取消原本要參加的七夕直播活動。外界原以為她會神隱一陣子，但她今（31）日出現在機場，一路揮手比愛心，彷彿什麼都沒發生過。

虞書欣七夕當天取消原定直播活動，外界擔心她的新戲《一念江南》是否會延遲開機？虞書欣否認會耽誤新戲開拍，看起來9月11日可順利開機。

虞書欣今日現身機場，穿著貼身上衣與百褶裙。（翻攝自微博）虞書欣今日現身機場，穿著貼身上衣與百褶裙。（翻攝自微博）

她今日現身機場，穿著貼身上衣搭配白褶裙，一頭飄逸的長髮散發出青春氣息。據悉她將飛往泰國錄製節目，一路上她不斷向粉絲揮手，並狂比愛心。

有人認為虞書欣家族被爆黑料與趙露思有關。（翻攝自IG）有人認為虞書欣家族被爆黑料與趙露思有關。（翻攝自IG）

虞書欣爸爸的黑料其實3個月前就已經爆發，不過最近又死灰復燃，有人認為應是趙露思被暗諷「假助農真撈錢」是虞書欣在背後做手腳，因此趙露思放話「我活不活無所謂，我只要你死」之後，再度炒作此話題。也有網友持不同意見，認為虞書欣家人沒問題的話，就沒有人能抓住她的把柄，無論是否有人在背後操作，身正不怕影子斜。

點圖放大body

