李㼈七夕沒陪老婆 狂跑百場宣傳「力拱女兒問鼎金馬」

李㼈現身選美比賽力挺好友。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李㼈今（31）出席 「2025年第二十屆全球城市小姐世界邀請賽暨全球城市美業形象大使總決賽」，一現身便吸引全場焦點。他笑說自己和「美」一點都沾不上邊，但因為主辦單位盛情邀請，加上朋友相約，「朋友一開口，我就一定要來支持！」

近期李㼈全力宣傳新片《突破三千米的泳氣》，包場場次已突破百場，有時一天得趕三、四場，他忍不住直呼：「原來做電影這麼辛苦！」不過，他也坦言看到觀眾和朋友熱情支持，再累都值得。

李㼈近來為電影《突破三千米的泳氣》勤跑宣傳。（記者傅茗渝攝）

值得一提的是，李㼈的愛女李紫嫣在片中擔任女主角，飾演一名視障游泳選手，表現令人驚豔。李㼈驕傲地說：「新人來講可以打98分，觀眾會嚇一跳！」更希望女兒能憑藉這部作品，問鼎金馬新人獎。

被問到若女兒參加選美是否支持？他態度開放，爽快表示：「有興趣就好，我不會反對。這是正當又正面的活動，美就應該展現出來。」

至於剛過去的七夕情人節，李㼈笑說自己忙到沒時間安排浪漫行程，和熊家婕老夫老妻，最大的幸福就是能和家人坐下來吃一頓飯。「對很多人來說是平常事，但對我來說是一種奢侈，很棒的事情。」

