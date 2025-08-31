張基河暌違7年來台！喊朝聖「基河路」：我要去拍照打卡

張基河來過台灣3次，今天第一次知道有基河路的存在。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星張基河暌違7年來台參加JAM JAM ASIA 亞洲音樂節，今天（31日）在台北流行音樂中心受訪，得知台灣有一條「基河路」，笑說「我是第一次知道，覺得有趣，有機會去那邊拍個認證照。」

張基河上次來台已經是2018年，這是他第三度來台，大讚台灣食物很好吃，此趟還到饒河夜市品嚐了「鴨舌」搭配啤酒，「我生平第一次知道這個食物的存在，我是很樂於挑戰新事物，外表很奇特，滿好入口的。」

張基河此次來台品嚐了鴨舌，還強調有搭配啤酒。（記者王文麟攝）

張基河過去來台是以「張基河和臉孔們」的名義開唱，這次雖然也有樂團編制，不過也算是單槍匹馬。張基河表示，因為也已經7年沒有來到台灣，在這段時間中他的表演形式出現了很大的變化，「讓大家看看我現在音樂的樣貌，是我這次的目標。」現階段正在籌備新專輯的張基河，被問到是否有來台辦專場的計畫？他坦言雖然沒有具體的規劃，不過希望有一天能辦專場與台灣粉絲見面。

