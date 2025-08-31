王宣洩《角頭》靈骨塔拍戲驚驚 收音師耳邊有女聲

女星王宣2018年參與《角頭2：王者再起》演出「宣宣」一角。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王宣2018年參與《角頭2：王者再起》演出「宣宣」一角，近期她上綜藝節目《小姐不熙娣》時，分享拍攝《角頭》幕後花絮，更提到在靈骨塔拍戲時一段驚悚的恐怖靈異經驗。

王宣透露劇組在靈骨塔拍戲的時候，收音師聽見奇怪的聲音。（翻攝自YouTube）

王宣說，《角頭》有一場戲在靈骨塔進行拍攝，劇情內容相當溫馨感人。但恐怖的是，在導演喊「卡」並宣布拍攝完畢後，大家紛紛準備收工時，收音師突然說：再重拍一次。現場劇組人員和演員都覺得納悶，但大家都很有默契地沒追問原因。

王宣（右2）在角頭當中飾演「宣宣」一角。（翻攝自臉書）

補拍完之後，大家再次準備收工，收音師才說：「剛剛因為其實有一些聲音」，讓人不禁立起汗毛，收音師還補充：是女生的聲音。收音師非常清楚地聽到：哈哈，你們在幹嘛啊？由於只有收音師一人聽見，加上他非常確認那個聲音，「絕對不是人類的聲音」，所以第一時間沒有說出來，不過他內心緊張得要死。好在補拍過程一切順利，這段靈異小插曲也就成了劇組的特殊體驗。

