晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王宣洩《角頭》靈骨塔拍戲驚驚 收音師耳邊有女聲

女星王宣2018年參與《角頭2：王者再起》演出「宣宣」一角。（翻攝自臉書）女星王宣2018年參與《角頭2：王者再起》演出「宣宣」一角。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王宣2018年參與《角頭2：王者再起》演出「宣宣」一角，近期她上綜藝節目《小姐不熙娣》時，分享拍攝《角頭》幕後花絮，更提到在靈骨塔拍戲時一段驚悚的恐怖靈異經驗。

王宣透露劇組在靈骨塔拍戲的時候，收音師聽見奇怪的聲音。（翻攝自YouTube）王宣透露劇組在靈骨塔拍戲的時候，收音師聽見奇怪的聲音。（翻攝自YouTube）

王宣說，《角頭》有一場戲在靈骨塔進行拍攝，劇情內容相當溫馨感人。但恐怖的是，在導演喊「卡」並宣布拍攝完畢後，大家紛紛準備收工時，收音師突然說：再重拍一次。現場劇組人員和演員都覺得納悶，但大家都很有默契地沒追問原因。

王宣（右2）在角頭當中飾演「宣宣」一角。（翻攝自臉書）王宣（右2）在角頭當中飾演「宣宣」一角。（翻攝自臉書）

補拍完之後，大家再次準備收工，收音師才說：「剛剛因為其實有一些聲音」，讓人不禁立起汗毛，收音師還補充：是女生的聲音。收音師非常清楚地聽到：哈哈，你們在幹嘛啊？由於只有收音師一人聽見，加上他非常確認那個聲音，「絕對不是人類的聲音」，所以第一時間沒有說出來，不過他內心緊張得要死。好在補拍過程一切順利，這段靈異小插曲也就成了劇組的特殊體驗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中