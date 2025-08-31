Jimin終於認愛！舊愛宋多恩慘遭網暴3年 公司今才籲停手

「BTS」Jimin和宋多恩曾經交往過，不過現已分手。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團的成員Jimin與宋多恩緋聞傳了好多年，今天（31日）其所屬公司Bighit終於發聲明，坦言兩人曾經交往，不過已經分手。

宋多恩日前po出影片，是Jimin搭乘她住家電梯的畫面，讓宋多恩再度承受粉絲怒火，部分粉絲還聲稱影片是假的，痛批宋多恩自作多情，因為Jimin才不可能在「上升期」談戀愛。

沒想到今天Bighit的聲明證實，Jimin確實有與宋多恩談戀愛，不過強調「已經是數年前的事了，現在已經不是交往的關係」，「請不要隨意揣測藝人的私生活，也懇請不要讓對方受到傷害。」此段聲明等同還宋多恩清白。

宋多恩在2022年就被爆出與Jimin的戀情，她曾數度透過直播否認，不過她在今年6月的直播中意有所指，「你喜歡的偶像愛我，並不是我要被罵的理由，而且又不是我先勾引他的，如果我真的生氣起來，不知道還會公開什麼！」此話被視作對Jimin粉絲的喊話。

宋多恩會崩潰也不是沒道理，因為自從她與Jimin傳緋聞之後，不停遭到失控Army（粉絲名）謾罵，甚至有人肉搜出她家地址、威脅其家人，讓宋多恩身心俱疲。而Jimin緋聞爆發多年，至今才坦承戀情，獨讓宋多恩承擔炮火的行為，也被韓網怒轟「這男人沒擔當」、「女生就該活該被罰嗎？」重創形象。

