晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jimin終於認愛！舊愛宋多恩慘遭網暴3年 公司今才籲停手

「BTS」Jimin和宋多恩曾經交往過，不過現已分手。（翻攝自X）「BTS」Jimin和宋多恩曾經交往過，不過現已分手。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團的成員Jimin與宋多恩緋聞傳了好多年，今天（31日）其所屬公司Bighit終於發聲明，坦言兩人曾經交往，不過已經分手。

宋多恩日前po出影片，是Jimin搭乘住家電梯的畫面，讓宋多恩再度承受粉絲怒火，部分粉絲還聲稱影片是假的，痛批宋多恩自作多情，因為Jimin才不可能在「上升期」談戀愛。

沒想到今天Bighit的聲明證實，Jimin確實有與宋多恩談戀愛，不過強調「已經是數年前的事了，現在已經不是交往的關係」，「請不要隨意揣測藝人的私生活，也懇請不要讓對方受到傷害。」此段聲明等同還宋多恩清白。

宋多恩在2022年就被爆出與Jimin的戀情，她曾數度透過直播否認，不過她在今年6月的直播中意有所指，「你喜歡的偶像愛我，並不是我要被罵的理由，而且又不是我先勾引他的，如果我真的生氣起來，不知道還會公開什麼！」此話被視作對Jimin粉絲的喊話。

宋多恩會崩潰也不是沒道理，因為自從她與Jimin傳緋聞之後，不停遭到失控Army（粉絲名）謾罵，甚至有人肉搜出她家地址、威脅其家人，讓宋多恩身心俱疲。而Jimin緋聞爆發多年，至今才坦承戀情，獨讓宋多恩承擔炮火的行為，也被韓網怒轟「這男人沒擔當」、「女生就該活該被罰嗎？」重創形象。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中