娛樂 最新消息

孫綻用男友視角曬米可白照片 慘遭打槍「不給過」

女星米可白（右）和小她3歲的男友孫綻愛得高調。（翻攝自IG）女星米可白（右）和小她3歲的男友孫綻愛得高調。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星米可白和小她3歲的男友孫綻愛得高調，小倆口去年認愛後，經常透過網路放閃。這次網友又被閃瞎，今（31）日孫綻曬出一張以「男友視角」拍攝的照片，不過，米可白看到之後，只說了：「不給過」。

當壓力大或煩悶的時候，米可白喜歡四處走走。（翻攝自臉書）當壓力大或煩悶的時候，米可白喜歡四處走走。（翻攝自臉書）

平日就喜歡在巷弄尋找美味的米可白，一直深信日常生活可以療癒傷口及壓力。米可白坦言：「當壓力大或煩悶的時候，我喜歡四處走走、四處吃美食。那是愛自己的方式，也是最溫柔的答案」。

孫綻以男友視角側拍米可白（圖）。（翻攝自IG）孫綻以男友視角側拍米可白（圖）。（翻攝自IG）

孫綻則把米可白在市場選購雞肉的畫面側拍下來，打扮樸素的米可白把頭髮綁起來，戴著黑框眼鏡，居家的打扮就像鄰家女孩。孫綻沒有入鏡，側拍的他提著滿滿食物，從畫面就能感受到兩人的甜蜜。

米可白看到孫綻的限時動態之後，故意表示不滿意的說：「我這個側臉，不給過」，還放了4個委屈的表情符號。小倆口的隔空互動，讓人會心一笑，感受到平淡日子裡的美好。

米可白故意評分，認為這個側面拍得太肉，不給過。（翻攝自IG）米可白故意評分，認為這個側面拍得太肉，不給過。（翻攝自IG）

