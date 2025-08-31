挺孕肚崩潰 愛雅爆哭：完全控制不住

愛雅先前才透露自己已經懷孕的消息。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星愛雅（原藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給交往15年的圈外好友，去年年底正式舉辦婚禮。本月14日，愛雅透過社群宣布自己懷孕喜訊，不過，今（13）她突然上傳一段自己暴哭的影片，並表示自己控制不住。

公開懷孕消息後的愛雅，在影片當中一邊痛哭，一邊說自己懷孕之後，心境上面臨巨大轉變與挑戰。稍早，愛雅稍微平復情緒之後，又發文替自己加油打氣。

愛雅神情崩潰，忍不住痛哭。（翻攝自臉書）

愛雅說：「Reel有一支哭的（小事變成大事）。前幾天說想今天發，跟大家分享一下，萬萬沒想到，懷孕之後的我，才是真正的『愛哭鬼』，小事都能放大成大事。」愛雅忍不住一邊笑自己矯情，一邊又完全控制不住。

愛雅自己也糾結很久，要不要把自己脆弱的一面分享給大眾知道。加上，愛雅公開懷孕的消息之後，收到很多「學姐」給的建議和訊息。很多學姐分享的經驗裡頭，都提到在孕期裡被焦慮和眼淚淹沒，愛雅這才發現不只有她這樣。

愛雅鬆了一口氣，表示孕婦們都被荷爾蒙左右情緒。（翻攝自臉書）

愛雅鬆了一口氣，表示孕婦們都被荷爾蒙左右情緒，她也感謝大家願意和她分享，讓她明白：孕期有無限的問題，找到情緒出口很重要，她替自己加油，承諾會慢慢調整，找到平衡與力量。她同時也很感嘆地說：「懷孕，不只是身體的改變，更是一場心情和靈魂的修行」。

