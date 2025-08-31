晴時多雲

娛樂 最新消息

台粉拿缽！泰國天團POTATO北流祈福 自爆怕被BKPP鐵粉踹

POTATO十分大方比出愛心。（記者王文麟攝）POTATO十分大方比出愛心。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「泰國五月天」POTATO今天（31日）參加在台北流行音樂中心舉行的JAM JAM ASIA 亞洲音樂節，他們以中文自我介紹，對於昨天有粉絲拿「缽」接機，主唱Pup笑說：「我覺得很新奇、很溫暖，沒想到會有人為我們接機，覺得很訝異。」

他們此次來台，想要喝喝看台灣正宗珍奶，Pup點名想要吃石頭火鍋，記者則推薦他們台灣的「起司馬鈴薯」是個不錯的選擇，成員們也點點頭，似乎也想嘗試看看。他們希望藉由此次音樂節演出，能夠有更多人認識POTATO，也有機會來台辦專場。

POTATO主唱Pup才剛當爸，受訪笑說現在練團都想早點回家看孩子。（記者王文麟攝）POTATO主唱Pup才剛當爸，受訪笑說現在練團都想早點回家看孩子。（記者王文麟攝）

主唱Pup先前到泰國人氣CP「BKPP」的婚禮演唱會作客，妙語如珠逗得粉絲樂不可支，他透露其實內容是有腳本的，「因為他們有很多故事，我怕說錯話，會被BKPP的粉絲…」話還沒說完，Pup立刻做出「踹」的動作，笑翻現場眾人。不過他強調如果是平常活動，就會由他自己主導，當然也沒有特別擬稿。

Pup在泰劇《絕妙騙局》中飾演僧人，形象深植人心，也因此圈了不少粉。Pup很感謝大家的支持，「我在現實中也有很多角色需要扮演，作為爸爸，還有今天是作為樂團成員身分全力以赴，希望大家多多關照。」最後，記者請他以僧人的身分為大家祈福，他笑說：「祝福大家、工作人員及記者朋友能夠有非常美好的心靈，希望未來可以常常來玩，平安喜樂。」

點圖放大body

