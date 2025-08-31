晴時多雲

娛樂 最新消息

砸1800萬養女成佳麗 鄭智化現身選美「百萬演唱會酬勞」飛了

27歲鄭安琪參加全球城市小姐世界邀請賽，爸爸鄭智化現場陪伴。（記者傅茗渝攝）27歲鄭安琪參加全球城市小姐世界邀請賽，爸爸鄭智化現場陪伴。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年第二十屆全球城市小姐世界邀請賽暨全球城市美業形象大使總決賽，今（31）日在台北漢來大飯店盛大登場，5名台灣佳麗與21位國際選手同場競逐后冠。現場最吸睛的焦點之一，是《星星點燈》主唱鄭智化親自現身，為首度參賽的女兒鄭安琪加油，父女同框畫面成為全場焦點，也讓外界更加期待她能否奪下最高榮譽。

27歲的鄭安琪一襲銀白色魚尾禮服亮相，藍色刺繡與亮片閃耀其上，頭戴羽飾冠冕，華麗中帶有仙氣。她透露這次的頭飾，是父母親手合作完成的心意之作，「我覺得這真的是一個很特別的經驗。帶著爸爸媽媽的愛與祝福，以及他們的支持，一起登上這個國際舞台。」

目前擔任獸醫師的她，專門照顧小狗和小動物，雖然工作繁忙，但仍堅持與父母一、兩個月見一次面，「他們會想念我，我也很想念他們。」她直言，這次參賽對自己而言是一段難得的人生歷練。

鄭智化（左）親自到場，為愛女鄭安琪（右）加油打氣，父女同框成焦點。（記者傅茗渝攝）鄭智化（左）親自到場，為愛女鄭安琪（右）加油打氣，父女同框成焦點。（記者傅茗渝攝）

鄭智化則坦言，為了親眼見證女兒站上舞台，他特地推掉原定在美國的演唱會檔期，損失數百萬酬勞也在所不惜。他感性表示自己老來得子，對女兒格外珍惜，從小到大投入大量心血培養，「光是在英國留學6年，就花了一千八百萬以上。」他笑說，安琪在英國求學期間，幾乎是「最常回台灣」的留學生，「她大概是所有留學生裡，回台灣最頻繁的，北一女老師還開玩笑說：『你到底有沒有在英國念書？』因為她幾乎天天都回來。」

談到近況，他透露這些年為了健康多待在台中，「因為台中比較不潮濕，腳的狀況比較好」，鄭智化目前在美國與中國仍有演出邀約，「一個月甚至可能有好幾場，但是否登台仍取決於心情與體力。如果願意的話天天都能唱，但累了就會推掉一些。」

