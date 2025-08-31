正妹Coser七夕扮胡蝶忍 遭批不符設定用「奶」反擊

爆乳正妹扣扣派cos《鬼滅之刃》的胡蝶忍，被批不符設定。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕爆乳正妹Coser「扣扣派」CocoPie，今年七夕情人節cosplay熱門動漫《鬼滅之刃》角色胡蝶忍，並將照片放在網路上分享，卻引來部分coser不滿，批評她嚴重不符合角色設定（OOC，Out of Character）。扣扣派看到批評聲浪，非但不以為意，更加碼發出另一張爆乳胡蝶忍照片，大喊：奶子真香。

扣扣派遭批評之後，放出另一張爆乳胡蝶忍照片，更說：「我十年前也討厭過賣肉coser，但我錯了，奶子真香」。

扣扣派認為自己露出胸部就比如火鍋裡愛不愛放芋頭，是個人喜好。（翻攝自臉書）

扣扣派多次參加台北國際成人展等活動，雄偉上圍是她的獨特招牌。她在網路上曬出的cos胡蝶忍照片也同樣大方露出傲人雙峰，但許多粉絲認為胡蝶忍並不是賣肉的角色，扣扣派硬要露奶非常不滿，痛批她不尊重作者設定、不尊重角色。

扣扣派不認同這種說法，更以「吃火鍋加芋頭」為例，認為隔壁顧客不喜歡在火鍋裡加芋頭，也不讓別人在火鍋裡放芋頭，她說：「可以理解你不愛芋頭，但你沒權力限制我怎麼吃火鍋」。

扣扣派嗆聲攻擊者：奶子真香。（翻攝自臉書）

