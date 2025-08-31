趙薇前男友汪雨怒甩「京城四少」名號 娶回小20歲嫩妻

「京城四少」汪小菲（左起）、汪雨、王爍和王珂。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國海協會已故會長汪道涵兒子汪雨，曾經與趙薇、黃奕、張敏、陳紫函等女星鬧過緋聞，更被網友與富二代汪小菲、王珂、王燦並列，封為「京城四少」。50歲的汪雨趁著農曆七夕情人節發出官方聲明，宣布自己已和時尚博主「Cecilia」崔燦結婚，兩人已於崔燦30歲生日當天領證，兩人年紀相差20歲。

汪小菲（右）和大S的婚姻，讓京城四少名號變得響亮。（翻攝自微博）

汪雨更鄭重其事的發出聲明，希望外界勿用「京城四少」稱呼他，他自然不是娛樂圈人士，更不願占用公共資源。汪雨表示，「本人出生於革命家庭，幼承庭訓，為人始終謙遜低調，常以公益人自勉，而非外界所傳的『少爺』，更不喜『京城四少』之類浮華虛名，望媒體見諒」。

汪雨（左）在崔燦30歲生日當天結婚。（翻攝自微博）

翻看汪雨過去情史，他是「小燕子」趙薇第一個公開認愛的男友，兩人2004年7月同遊香港照片曝光；2005年7月汪雨又被目擊和「第二代小燕子」黃奕手牽手，之後汪雨與趙薇分手消息傳出。2009年3月，汪雨又以男朋友身分出現在《情深深雨濛濛》女星李鈺告別式，並陪伴李鈺母親，網友紛紛讚賞他的重情重義。

50歲汪雨和30歲的時尚博主崔燦相差20歲。（翻攝自微博）

汪雨討厭別人喊他「京城四少」，他坦白：自己並不希望活在父親的光環下，只想當一個普通人，無論工作或生活都靠自己努力收穫，休閒時間他喜歡滑雪、航海。他日前發出聲明，除了撕下「京城四少」標籤，更希望外界把它定義為「公益實踐者」。

