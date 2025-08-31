晴時多雲

娛樂 最新消息

電豹女筱緹被吉隆坡海關搜身 「驚險經歷」首曝光

電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會，15位高人氣成員首度全員同框，現場粉絲尖叫聲不斷，宛如演唱會現場。

電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）

笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine與思思全員到齊，一登場就帶來三首人氣應援曲串燒舞蹈，熱力滿分，她們也預告新賽季將以更高規格舞台亮相。

電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）電豹女今舉辦《Panco x 電豹女孩》大型見面會。（記者潘少棠攝）

適逢情人節剛過，成員們也分享「最難忘的情人節」。隊長小楓自曝七夕被提分手，笑說因此害怕過節；笑笑則爆料大學時期情人節上陽明山卻遇爆胎，和男友狼狽推車下山，讓全場笑聲不斷。

即將赴美受訓的筱緹，回憶先前在吉隆坡被海關盤問還搜身，直呼超驚險；安汝也坦言，單身女生被叫進小房間真的會怕。小楓更驚爆自己「有陰陽眼」，透露曾在租屋處看見一家三口鬼影，還被「兇狠盯視」，最後嚇得直接搬家。

