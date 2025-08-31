陳孟賢澎湖開唱自嘲「發瘋型歌手」 衝下台與歌迷互動

李子森粉絲手持森字扇。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2025澎湖追風音樂燈光節」繼韓國女神孝琳嗨翻璀璨開幕夜後，昨晚由金曲歌王許富凱壓軸登場，攜手陳孟賢、李子森、杜忻恬，共同獻上經典大舞台。三大男歌手各自擁有鐵粉，粉絲團更專程跨海到澎湖應援，現場宛如大型追星戰場。

許富凱應援團。（三立提供）

許富凱（左）與主持人劉玉霖。（三立提供）

白天，許富凱的粉絲早已在跨海大橋打卡，拉布條力挺「花花寶貝」；李子森歌迷舉「森」字扇整齊排開；陳孟賢粉絲則一身橘色制服超吸睛。晚間演唱會一開場，李子森以《中了愛》暖場，還笑稱自己穿的是「海膽裝」，並親送海報給觀眾，大虧：「不能摺飛機喔！」他還與杜忻恬合唱《稻香》、《甘有速配》，展現好默契。杜忻恬則挑戰天后金曲《浪漫來襲》、《好膽你就來》，嗓音震撼全場。

請繼續往下閱讀...

陳孟賢到澎湖與粉絲同樂燈光節。（三立提供）

第三棒的陳孟賢穿著bling bling戰袍登場，以《愛人醉落去》炒熱氣氛，還自嘲：「他們是氣質型，我是發瘋型！」隨即衝下台與歌迷擊掌、合照，全場嗨唱《舞女》。最後更帶來新歌《跍落爬起》，帶領全場跟著「跍落、爬起」，互動效果爆棚。

李子森（左）、杜忻恬與台下觀眾。（三立提供）

壓軸的許富凱一出場就以《棉照被》掀起大合唱。他細心認得粉絲燈牌上的名字，笑喊「我的寶貝們！」唱《疼你會入心》時，全場亮起手機燈海，與雨夜星空交織成最浪漫的畫面。他也分享每次來澎湖必到城隍廟拜拜，還不忘許願：「希望每年都能回來唱給大家聽！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法