不是綠蘋果！樂天桃猿嘉賓揭曉 中島健人首登大巨蛋

中島健人將首度登上台北大巨蛋演出。（翻攝自樂天桃猿臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中職樂天桃猿今天（31日）宣布，Rakuten Monkeys「SINGDOME音樂電台」第五波表演嘉賓揭曉，賽後演唱嘉賓為日本星達拓娛樂（前傑尼斯）人氣偶像中島健人，他將首度登上台北大巨蛋演出。

事前網友議論紛紛，日本表演嘉賓到底是誰？一度傳出是日本天團Mrs. GREEN APPLE，不過今天揭曉是中島健人。

樂天桃猿表示，中島健人作為原Sexy Zone成員，以獨特的舞台魅力與深情歌聲，圈粉無數，更在戲劇與綜藝中展現多才多藝的一面。近期他更以演唱超人氣動畫《我推的孩子》第二季主題曲《Fatal》，歌曲一經推出便引爆熱議，展現跨界實力與無與倫比的歌唱魅力。

「這一次，他將用最耀眼的笑容與歌聲，為球迷帶來一場最浪漫的大巨蛋回憶。現場的每一刻，都將成為粉絲心中最難忘的瞬間。打開FM10音樂電台，準備好與中島健人一同享受最閃耀的音樂時光吧！」樂天桃猿臉書寫道。

