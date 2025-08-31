晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不是綠蘋果！樂天桃猿嘉賓揭曉 中島健人首登大巨蛋

中島健人將首度登上台北大巨蛋演出。（翻攝自樂天桃猿臉書）中島健人將首度登上台北大巨蛋演出。（翻攝自樂天桃猿臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中職樂天桃猿今天（31日）宣布，Rakuten Monkeys「SINGDOME音樂電台」第五波表演嘉賓揭曉，賽後演唱嘉賓為日本星達拓娛樂（前傑尼斯）人氣偶像中島健人，他將首度登上台北大巨蛋演出。

事前網友議論紛紛，日本表演嘉賓到底是誰？一度傳出是日本天團Mrs. GREEN APPLE，不過今天揭曉是中島健人。

樂天桃猿表示，中島健人作為原Sexy Zone成員，以獨特的舞台魅力與深情歌聲，圈粉無數，更在戲劇與綜藝中展現多才多藝的一面。近期他更以演唱超人氣動畫《我推的孩子》第二季主題曲《Fatal》，歌曲一經推出便引爆熱議，展現跨界實力與無與倫比的歌唱魅力。

「這一次，他將用最耀眼的笑容與歌聲，為球迷帶來一場最浪漫的大巨蛋回憶。現場的每一刻，都將成為粉絲心中最難忘的瞬間。打開FM10音樂電台，準備好與中島健人一同享受最閃耀的音樂時光吧！」樂天桃猿臉書寫道。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中