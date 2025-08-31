晴時多雲

娛樂 最新消息

「鮪魚」徐瑋吟嗨秀濕身性感照 7字透露仍單身？

鮪魚在陽光下開心玩水，讓人感染到她的好心情。（翻攝自臉書）鮪魚在陽光下開心玩水，讓人感染到她的好心情。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「鮪魚」徐瑋吟七夕情人節在社群上曬辣照，壓著水管把身體噴濕的她開心笑著，身上則穿著性感黑色比基尼，隆起的雙峰加上穠纖合度的身材，讓人覺得辣眼睛。除了曬美照之外，鮪魚也發文：「享受自己的世界」，讓人懷疑她仍單身。

穿著黑色比基尼的鮪魚開心的曬出辣照，並在文中寫著：七夕快樂，依然在海裡～享受自己的世界～。戴著墨鏡的鮪魚在陽光下開心拿著水管，讓水不斷湧出。

鮪魚將潛水衣褪至腰間，秀出藏在裏頭的性感黑色比基尼。（翻攝自臉書）鮪魚將潛水衣褪至腰間，秀出藏在裏頭的性感黑色比基尼。（翻攝自臉書）

這陣子鮪魚經常以海洋充電，她會從碧砂漁港出發進行船潛，更形容：像小學生出遊般，興奮的整晚睡不著。她搭乘第一艘船時，再三做人工魚礁周圍暖身，透過第二艘退役海洋研究船進行人工鑿沉。更開心說，遇上小魚群風暴、隊友卡船艙，雖然有種種意外狀況，鮪魚還是很開心，高呼；有一位潛水教練摯友真好。

鮪魚表示自己「享受自己的世界」彷彿透露自己仍單身。（翻攝自臉書）鮪魚表示自己「享受自己的世界」彷彿透露自己仍單身。（翻攝自臉書）

