娛樂 最新消息

樂天女孩登陸大聯盟 與台灣黑熊、電音三太子同框

樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩再度將台灣啦啦隊文化帶上國際舞台，美國時間30日下午，她們首度登上華盛頓國民隊「台灣日」舞台，帶來《勇敢樂天》、《勇敢猛進》、《Big Dream》三首經典應援曲，在國民球場掀起最熱烈的應援浪潮，讓超過2萬名球迷親身感受「台式啦啦隊」的獨特魅力。

樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）

這場活動從去年的試辦升級為正式舉辦，千張套票早早售罄。樂天女孩一抵達就與台灣黑熊、電音三太子同框，瞬間把球場變成「台灣主場」。僑界粉絲熱情合影，現場更不斷響起「This is Taiwan’s cheerleaders！」、「Rakuten Girls so cute！」的讚嘆聲，主辦單位更激動表示：「這就是台灣之光！」

樂天女孩與台灣黑熊。（樂天桃猿提供）樂天女孩與台灣黑熊。（樂天桃猿提供）

筠熹在開場前難掩興奮：「真的要表演了！踏進紅土的感覺好特別。」岱縈、小紫也直呼：「太開心了！」在局間活動中，女孩們不僅分組參與場內互動，還與球迷擊掌、拋毛巾，頻頻登上大聯盟轉播畫面。甚至有不少美國小朋友熱情搶著合影，讓她們瞬間成了孩子王。

樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）樂天女孩登陸大聯盟。（樂天桃猿提供）

更有粉絲一路從香港電腦展追隨到美國，讓琳妲與岱縈驚呼：「太扯了啦！」不少旅美台灣人也感動直言：「她們把最有活力的台灣文化帶到美國，真的很驕傲！」

從滿場轟動的應援，到與球迷零距離的互動，樂天女孩再次證明了「台式啦啦隊」的感染力，不只是棒球賽的加分，更是一場文化交流的最佳代言。她們用熱情與笑容，成功征服美國球迷，讓「台灣日」成為難忘的盛事。

