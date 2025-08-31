氣象主播細川栞辣眼睛！疑似無罩上陣 胸前神秘凸起明顯

日本朝日電視台氣象主播細川栞，日前播報酷暑高溫新聞時，許多觀眾都懷疑她沒有穿內衣就進行播報。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本朝日電視台氣象主播細川栞，日前播報酷暑高溫新聞時，許多觀眾都懷疑她沒有穿內衣就進行播報，因為她胸前乳房位置有兩顆異常凸起處，讓這段播報在網路瘋傳，更被網友瘋狂放大檢視，「謎樣的凸起」究竟是放送事故？光線角度問題？還是細川栞真的沒穿內衣，成為熱門討論話題。

細川栞播報時，背後可見東京鐵塔。（翻攝自X）

網友以不同角度畫面，仔細看清楚細川栞上身穿著。（翻攝自X）

有名日本網友在網路開啟討論串，擷取多個畫面讓大家看清楚細川栞的神秘凸起究竟是角度、光線問題，還是真如大家所猜測，沒穿內衣，瀏覽次數高達1500萬次以上。

網友找出細川栞其他照片進行比對。（翻攝自X）

多數人認為可能是攝影棚的光線和角度問題，不過，多看幾次，真的會覺得「凸起的位置有些奇怪」。

細川栞是朝日電視台新聞直播節目「報導STATION」氣象主播，近日「有沒有穿內衣」受到關注之後，IG粉絲人數已經由1.7萬人，截至31日下午增加到2.2萬人。

細川栞其他裝扮被網友拿出來與當日播報模樣比對。（翻攝自X）

