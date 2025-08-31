布魯斯威利失智病情惡化 妻證實分居：這決定很艱難

布魯斯威利因失語症退出演藝圈逾3年、2年前確認罹患額顳葉型失智症。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢一代硬漢「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）因失語症退出演藝圈逾3年，在2年前確認罹患額顳葉型失智症，其妻艾瑪透露他目前仍然非常靈活，「整體健康狀況很好，但大腦正在衰退，語言能力逐漸消失」，近期也做出重大決定。

日前艾瑪接受美國《Good Morning America》專訪分享艱難過程，她透露與孩子們已學會用不同方式與布魯斯相處及溝通，「即使言語逐漸減少，他依舊會在眼神與笑容中透露出熟悉的神采。」

艾瑪感慨表示，布魯斯開懷大笑仍然存在，只是出現得越來越少；為了讓他得到更完善照顧，艾瑪做出讓布魯斯搬離家庭住所，入住有專業照護人員機構決定，她說，這是3年來最艱難的一步，但認為這樣對全家人，尤其是對2個年幼女兒來說，會是更合適安排。

